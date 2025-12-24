Přeskočit na obsah
24. 12. Adam a Eva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nejlepší tipy na originální balení dárků: Na poslední chvíli, podle Japonců i dokonale kreativně

Balení dárků
Balení dárkůFoto: Shutterstock
Balení dárků
Balení dárkůFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Styl balení dárku je to první, čeho si obdarovaný všimne ještě předtím, než ho vůbec rozbalí. Právě proto má způsob, jakým prezent zabalíte, obrovský vliv na celkový dojem. Krásně zabalený dárek dokáže navodit očekávání, radost i pocit výjimečnosti. Podívejte se na šikovné a velmi originální nápady, jak kreativně letos dárečky zabalit.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Při balení dárků nejde jen o estetiku. Způsob, jakým dar pro obdarovaného zabalíte, vyjadřuje, kolik péče a času jsme dárku věnovali. A samozřejmě také to, jak (a zda vůbec) vám na dotyčném záleží. I zcela jednoduchý dárek totiž může díky originálnímu balení působit luxusně, osobně a nezapomenutelně.

Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela
Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela

Nejkrásnější princezny z českých pohádek: zranění, neúspěšné kariéry i emigrace

Celebrity

Jaké jsou trendy balení dárků?

Samozřejmě i v balení dárků se mění trendy. Momentálně je kladen důraz zejména na udržitelnost –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ při balení se výborně hodí recyklované papíry, látkové obaly a samozřejmě přírodní materiály. Trendem, který prolíná snad všechna období, je minimalismus, s důrazem na méně barev a čisté linie. A pochopitelně nic nezkazíte ani personalizaci –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ příjemce dárku bude jistě potěšen, pokud mu věnujete čas strávený originální jmenovkou, ruční kresbou nebo osobním vzkazem.

Když není čas ztrácet čas

Máte takový kalup, že nevíte, čí jste, a na hraní si s balicím papírem nemáte ani pomyšlení? Nebo jste ve všem to shonu zapomněli koupit sváteční papír? I pro vás máme tipy na efektivní řešení! Nechte se inspirovat a stres zažeňte třeba dobrým vaječným koňakem. Na konkrétní nápady se podívejte v naší infografice.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Číslo jsme hledali ve Zlatých stránkách a nejlepší hra byl Had. Zavzpomínejte si na 90. léta

Reklama
Předchozí
123456
Pokračovat

Přírodní a ekologické balení

Použití hnědého balicího papíru, provázků, sušených květin nebo větviček je nejen krásné, ale i šetrné k přírodě. Tento styl je velmi populární zejména u vánočních a svatebních dárků.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama