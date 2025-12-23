Britská ambasáda se na chvíli proměnila v pohádkové království. Matt Field se ve svém vánočním videu objevil po boku své půvabné manželky Martiny Field-Klisović a společně svým sledujícím na Instagramu nadělili malý pohádkový únik od předvánočního shonu. Žádná strojená diplomacie, žádné formality – jen pohoda, smích a deka, pod kterou by se chtěl zachumlat snad každý.
Tak tohle se povedlo: Britský velvyslanec Field okouzlil Česko Popelkou
Když se řekne Vánoce v Česku, mnohým se okamžitě vybaví pohádka Tři oříšky pro Popelku, deka, cukroví a nerušené chvilky u televize. A přesně tuto atmosféru se letos rozhodl zachytit britský velvyslanec v Česku Matt Field – s lehkostí, humorem a nečekaným citem pro české tradice.
Pod dekou s mísou cukroví
Ve videu, které zveřejnil na svém profilu nechyběly jasné odkazy na slavnou pohádku – zazněla známá melodie i humorné hlášky a momenty, kdy velvyslanec sám „objeví“ tři oříšky přímo ve své zahradě. Vše je přitom vytvořeno s nesmírným citem a lehkostí „Veselé Vánoce a ať se i vám letos splní všechna vaše přání,“ zaznělo z úst britského velvyslance a jeho manželky pocházející ze Splitu v Chorvatsku, když posedávali s cukrovím na gauči a konečně si v papučích a pod dekou vychutnávali tradiční české cukroví. Video samozřejmě mezi sledujícími sklidilo spoustu pochval za originalitu i respekt k českým tradicím.
Trefa do černého
Nebylo to přitom poprvé, co Field takto osobitým způsobem oslovil české publikum: loni se inspiroval kultovní českou komedií Pelíšky. Letos však vsadil na klasiku, která je pro české diváky symbolem Vánoc a rodinného sdílení. Můžeme se tedy jen těšit, co vymyslí příští rok.