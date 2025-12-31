Zhruba třetina Čechů si každoročně novoroční oslavy zpestřuje ohňostrojem. Ten však může oslavy pořádně znepříjemnit. Při odpalování ohňostroje a petard se během silvestrovské noci každý rok v Česku zraní několik set lidí. Nejčastěji dochází ke zraněním rukou a prstů, ve statistikách se ale hned na další příčce pravidelně umisťují hlava a oči.
Záchranáři varují před pyrotechnikou. Nejčastěji to odnesou ruce, hlava a oči
Pro záchranáře je příchod nového roku nejrušnější nocí v roce. Kromě úrazů spojených s alkoholem řeší každoročně i stovky zranění po pyrotechnice – nejčastěji končetiny, ale pravidelně také hlavu a oči. Oční lékař Pavel Stodůlka varuje, že stačí žhavý popílek nebo nepatrná jiskra a o osudu zraku mohou rozhodovat minuty.
„Při odpalování rachejtlí je velmi důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na dané pyrotechnice a zdravý selský rozum. Důležité je dodržovat správnou vzdálenost při odpalování, nedívat se zblízka do rachejtle a být obezřetný při padání popela. Pyrotechnika je nebezpečná zejména vysokou teplotou. I nepatrné odlétávající jiskry mohou oko závažně poranit. Nemalé nebezpečí také souvisí s vysokou rychlostí rachejtle. Když do oka narazí přímo, bývá záchrana oka velmi komplikovaná, často i nemožná,“ upozornil oční lékař Pavel Stodůlka.
Nebezpečí ale hrozí i při správné manipulaci. „Rozžhavený popílek může spadnout do oka a popálit ho. Popel kromě kůže na očním víčku může popálit spojivku či rohovku. Právě popálení rohovky patří k těm nejhorším, způsobit může i trvalé následky, v krajním případě slepotu. S popálením je samozřejmě spojena velmi nepříjemná bolest,“ uvedl Pavel Stodůlka.
Vedle žhavého popela ohrožuje zrak diváků světelných show také štiplavý kouř. „Kouř z pyrotechniky je velmi agresivní, oči potom mohou pálit a být červené. Ulevit od pálení a zarudnutí očí mohou umělé slzy. Ty jsou rychlou pomocí i v případě, že se do oka dostane popel nebo malý úlomek z rachejtle. Pokud dojde ke zranění oka, je vždy nejlepší co nejdříve vyhledat očního lékaře,“ doporučil Stodůlka.
Oční poranění patří mezi nejzávažnější úrazy a o osudu zraku rozhodují často minuty. „Pokud petarda zasáhne oko, jde o velmi vážné poranění, které může vést až ke ztrátě zraku, je nutné okamžitě volat záchrannou službu. Lékařskou pomoc je dobré vyhledat, i když se zranění na první pohled nezdá být vážné, může totiž dojít k vnitřnímu poškození oka. Zraněného nechte v klidu a zabraňte mu, aby si na oko sahal. Oko nikdy nemačkejte, netřete ani se ho nesnažte násilím otevřít nebo zavřít. Pokud v oku uvidíte zbytky petardy, nesnažte se je odstranit. Pokud je zasažení doprovázeno chemickým popálením, například z dýmovnice, oko okamžitě a opatrně vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň deseti až patnácti minut. Pokud však vidíte, že je oko protržené, krvácí nebo z něj vytéká tekutina, nevyplachujte ho, poranění by se mohlo zhoršit,“ uzavřel lékař.