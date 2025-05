Začalo to únavou, pak přišel šok. Marii diagnostikovali zákeřnou formu rakoviny krve

Následovalo několik dalších fází léčby, nové léky, pravidelné cesty z jižních Čech do Prahy. „Dušnost byla mým každodenním průvodcem.“ Přesto se nevzdávala. Aktuálně dochází na léčbu každých čtrnáct dní a poslední výsledky přinášejí naději. Do práce by se ráda vrátila, ale zákeřná nemoc jí neumožnila pracovat déle než půl roku.