Vejce patří v české kuchyni k naprostým stálicím. Dáme si je k snídani, bez nich se neobejde pečení a objevují se i v tradičních receptech – od vánočky až po bramborový salát. O to víc člověka překvapí, když po rozklepnutí skořápky uvidí v misce drobnou červenou sraženinku. Mnozí hned znejistí: není to známka zkažení, zárodek, nebo důkaz špatné kvality? Ve skutečnosti je vysvětlení mnohem prostší.
Vyděsila vás červená skvrnka ve vejci? Tohle je její skutečný význam
Rozklepnete vejce a v misce se objeví malá červená tečka – a hned naskočí otázka, jestli není zkažené nebo „špatné“. Ve skutečnosti jde nejčastěji jen o drobný krevní výron, který vznikne během tvorby vejce u slepice. Vysvětlíme, proč se objevuje, kdy je vejce pořád v pořádku a co dělat, pokud vám skvrnka vadí.
Co vlastně znamená červená skvrnka ve vejci
Kolem červené tečky koluje spousta mýtů. V odborném jazyce se přitom nejčastěji mluví o krevním výronu – drobné hemoragii. Jde o malé množství krve z prasklé vlásečnice, která se poškodila při tvorbě žloutku ve vaječníku slepice. Důležité je, že takový výron vzniká náhodně v průběhu snáškového cyklu. Nesouvisí tedy s tím, že by se vejce „kazilo“ až později při skladování nebo na regálu v obchodě.
Odkud se bere: nejčastější příčiny
K prasknutí drobné cévky může dojít z několika důvodů. Někdy jde o čistě mechanickou věc – například menší náraz, krátké přetížení, nebo náhlé stažení svaloviny vejcovodu. Svoji roli může hrát i stres, který u slepic vyvolají změny v hejnu, prostředí chovu nebo třeba úprava krmné dávky.
U některých ptáků se navíc geneticky častěji objevuje sklon k praskání cévek. Je to individuální vlastnost konkrétní slepice a neznamená to automaticky, že jde o problém určité značky, farmy nebo „podezřelého“ balení. Vzácněji může být červená skvrnka spojena i s nedostatkem některých vitaminů v krmivu, například vitaminu K. Ten je důležitý pro správné srážení krve, takže při jeho nižším příjmu mohou drobná krvácení vznikat o něco snadněji.
Dá se vejce s červenou skvrnkou bezpečně jíst?
I když to na první pohled nemusí působit lákavě, červená tečka sama o sobě neznamená zkažení, přítomnost zárodku ani bakteriální infekci. Z hlediska bezpečnosti potravin se takové vejce bere jako v zásadě „neutrální“ – samozřejmě za předpokladu, že jinak vypadá a voní normálně a splňuje běžné znaky čerstvosti.
Když vám vadí, jednoduše ji odstraňte
Pokud je pro vás skvrnka problém spíš estetický, dá se snadno odstranit – stačí čajová lžička, párátko nebo čistý kousek papírové utěrky. Potom můžete vejce použít úplně stejně jako jakékoli jiné: do míchaných vajec, na omeletu, do těsta, na pečení i do trojobalu. Nemá to vliv na chuť ani na výživovou hodnotu. Vejce zůstává čerstvé, pokud je skořápka neporušená a bílek i žloutek vypadají i voní běžně.
Proč se vajec nevzdávat
Bez ohledu na drobné krevní výrony jsou vejce stále jednou z nutričně nejbohatších potravin. Obsahují vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E), důležité vitaminy skupiny B (zejména B12, která je klíčová pro nervový systém), a také minerální látky jako zinek, železo nebo selen. Právě díky tomuto „balíčku“ živin patří vejce k nejkomplexnějším surovinám v jídelníčku – a malá červená skvrnka obvykle není důvod, proč se o ně připravit.