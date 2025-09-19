Virus, který do důchodu neodchází. Riziko rakoviny děložního čípku roste i ve vyšším věku

Lidský papilomavirus neboli HPV, způsobuje téměř 100 % případů rakoviny děložního čípku a patří mezi nejčastější sexuálně přenosnou infekci. Virus HPV je celosvětově nejrozšířenější sexuální infekcí s více než 200 různými variantami, 14 z nich může zapříčinit nádorová onemocnění děložního čípku. V Česku jím ročně onemocní přibližně 800 žen a zhruba 400 žen ročně na něj zemře, druhý údaj v sobě přitom zahrnuje i ty, které byly diagnostikovány dříve.
Virus se přenáší zejména pohlavním stykem, to ovšem neznamená, že pokud již nežijete příliš aktivním sexuálním životem, problém se vás automaticky netýká. „Ženy už v sobě HPV virus mohou mít delší dobu, pouze se doposud neprojevil. V podstatě v tom těle spí a nic nedělá. Potom ale může nastat nějaká krizová situace v životě a virus se v důsledku stresu začne projevovat,“ vysvětluje MUDr. Lubomír Mikulášek.
Cíle WHO pro Evropu jsou 90-70-90
WHO stanovila tři cíle, na které by se členské státy měly zaměřit do roku 2030, a to dosáhnout stavu, kdy bude:
- 90 procent dívek plně očkovaných vakcínou proti HPV před dovršením věku 15 let,
- 70 procent žen vyšetřených pomocí vysoce výkonného testu na HPV ve věku 35 let a znovu ve věku 45 let,
- u 90 procent žen s diagnostikovaným onemocněním čípku (ať už v předrakovinném stadiu, nebo ve stadiu invazivní rakoviny) zvládnuta léčba.
Češky si vedou poměrně dobře
Data VZP uvádějí, že v Česku se počet očkovaných dětí zvedá, k dosažení 90procentní proočkovanosti dívek ve věku do 15 let je ale ještě daleko. V tuto chvíli je to zhruba 73 %. Co se týče účasti na screeningu karcinomu děložního čípku v rámci preventivních gynekologických prohlídek, v průměru dosahujeme 84 % ve tříletém intervalu, a ve věkové skupině od 28 do 50 let věku dokonce 88 procent. „Meziroční nárůst zpracovaných vzorků tekuté cytologie žen z preventivního stěru děložního čípku se mezi roky 2024 a 2023 zvýšil o 13 %,“ dokládá pozitivní vývoj čísly Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku gynekologické cytologie Bioptické laboratoře v Plzni.
Pokud se účastní žena screeningu, tak existuje velká pravděpodobnost záchytu nemoci v časné fázi tzv. prekancerózy. To ještě není invazivní nádor ohrožující ženu na životě. Takové přednádorové stádium se dá velice jednoduše řešit. „Počet invazivních nádorů děložního čípku klesá neustále. Je to díky dobře nastavenému screeningovému programu. Za posledních 10 let se snížila incidence tohoto onemocnění o 25 %,“ potvrzuje Iva Kinkorová Luňáčková.
Nicméně odborníci upozorňují, že je stále co vylepšovat, zejména v oblasti osvěty, aby více žen využívalo plně hrazený screening. Zejména starší ženy, protože největší problém z hlediska rakoviny děložního čípku jsou podle lékařky ženy nad 50 let věku, které už nemenstruují, neplánují žádnou graviditu, a právě ony nejvíce preventivní prohlídky u gynekologa zanedbávají.
Prevence je klíč k úspěšné léčbě
Největší smysl má očkování u adolescentů, a to nejen u dívek, ale i u chlapců. V České republice jsou dostupné všechny tři možnosti prevence rakoviny děložního čípku – očkování, testy na HPV i screening. Očkování hradí pojišťovny všem dětem ve věku od dovršení 11 let do dovršení 15 let. Ženy mají jednou ročně hrazenou preventivní gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je i odběr vzorku buněk z děložního hrdla. Ve věku 35, 45 a 55 let mají také nárok na hrazené provedení testu odhalujícího HPV infekci.
