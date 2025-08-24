„V kilogramu zrajícího sýra jsme identifikovali asi 1857 plastových částic,“ uvedli autoři výzkumu

Mléčné výrobky, které máme často spojené se zdravím a kvalitní výživou, se ukázaly jako nečekaný zdroj mikroplastů. Mezinárodní tým odborníků z University College Dublin a University v Padově provedl rozsáhlou studii, která potvrdila přítomnost plastových částic o velikosti až 5 milimetrů v sýrech, mléce i dalších mléčných produktech. A výsledky nejsou zrovna uklidňující.
Zrající sýry jako největší problém
Podle vědců se nejvyšší koncentrace mikroplastů objevuje u sýrů, které zrají čtyři a více měsíců. „V jednom kilogramu zrajícího sýra jsme identifikovali v průměru 1 857 plastových částic,“ uvedli autoři výzkumu. Čerstvé sýry na tom nebyly o moc lépe – obsahovaly kolem 1 280 částic na kilogram. Ani mléko, které je často vnímáno jako čistá surovina, neuniklo kontaminaci. Analýza ukázala přibližně 350 částic mikroplastů na kilogram. Přítomné byly i v jogurtech, másle či zakysané smetaně.
Odkud se mikroplasty berou?
Podle vědců hraje zásadní roli samotný proces výroby. Během oddělování syrovátky a zpracování sýřeniny se pevné složky, včetně plastových fragmentů, koncentrují. Nejčastěji se jedná o polymery PET, polyethylen a polypropylen. Ty se mohou do potravin dostávat z filtračních systémů, ochranných oděvů pracovníků (pláště, síťky na vlasy, rukavice), nebo dokonce z vláken přenášených vzduchem. Studie také upozorňuje, že část větších plastových částic se do potravin uvolňuje rozpadem obalových materiálů a součástí zpracovatelských strojů. Některé mikroplasty mohou dokonce pronikat přímo do mléka z prostředí, ve kterém žijí hospodářská zvířata.
Rizika pro zdraví
Podle National Institutes of Health (NIH) představují mikroplasty víc než jen vizuální kontaminaci. Obsahují chemikálie, které jsou toxické a mohou být i karcinogenní. Vysoké hladiny těchto látek podle vědců souvisejí s poškozením orgánů – od střev přes játra až po reprodukční systém. Objevují se také náznaky možné spojitosti mezi plastovou kontaminací a kardiovaskulárními chorobami či rakovinou tlustého střeva.
Jak se chránit?
Na první pohled by se mohlo zdát, že nejlepším řešením je mléčné výrobky zcela vynechat. To by ale byla chyba – obsahují totiž důležité vitaminy a minerály, které jsou pro naše zdraví nepostradatelné. Vědci proto doporučují spíše omezit riziko vystavení plastům.
Praktické tipy zahrnují:
- vybírat produkty od lokálních výrobců, kde je kontrola výroby jednodušší,
- upřednostňovat mléko ve skle před plastovými obaly,
- uchovávat sýry v keramických miskách nebo voskovaném papíru,
- zařadit do jídelníčku také alternativní zdroje bílkovin – například luštěniny nebo vejce,
- hledat výrobky v ekologických obalech.
Jak uvedl jeden z autorů výzkumu: „Proces výroby mléčných výrobků je složitý a vyžaduje moderní technologie, které by měly počítat i s prevencí plastové kontaminace. To, co jsme našli, jasně ukazuje na potřebu změn v potravinářském průmyslu.“
