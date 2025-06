Urologie není jen pánská záležitost. Ženy ji často potřebují víc, než si uvědomují

Podle studie European Association of Urology z roku 2022 až 60 procent žen zažije alespoň jednou za život zánět močového měchýře. Kvůli kratší močové trubici jsou k tomuto onemocnění právě ženy náchylnější. Podle zdravotnické organizace WHO postihuje močová inkontinence až 35 procent žen ve věku nad 40 let.