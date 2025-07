Tabák zabil přes 7 milionů lidí za rok. Nový výzkum ukazuje alarmující data

Například po dvaceti letech kouření krabičky cigaret denně je riziko rozvoje rakoviny plic přibližně 20x vyšší než u nekuřáků. Proto je ideální spojit snahu přestat kouřit s pravidelnými kontrolami – pokud se nádor odhalí včas, je šance na úspěšnou léčbu výrazně vyšší. Do programu mohou vstoupit lidé ve věku 55 až 74 let, kteří kouří nebo kouřili více než 20 let – stačí se zeptat svého praktického lékaře nebo pneumologa. Vyšetření je bezbolestné, rychlé a zdarma – a může zachránit život.