Sežere mě žralok?! aneb Vyvracíme nejčastější mýty o koupání během menstruace

Pokud se mi stane nehoda, všichni to uvidí

Menstruace je naprosto přirozený proces, nejedná se o nic infekčního, toxického ani o biohazard. Pokud jste ve velké mase vody a vaše menstruace přijde neplánovaně, velmi pravděpodobně se rozptýlí do vody tak, že to nebude ani viditelné. Pro ilustraci – olympijský bazén má objem kolem 2,5 mil. litrů vody, zatímco průměrná ztráta krve během celé menstruace je 80 ml (tedy 0,08 l). A nebojte se, chlór přidávaný do vody v bazénech plavce chrání před vším, co by se mohlo dostat do vody (tedy i moč, pot či fekální částečky).