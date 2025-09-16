Radost z miminka vystřídal šok. Lékaři Míše v těhotenství odhalili rakovinu čípku

Míši (34) bylo teprve 18 let, když poprvé pociťovala problém, který jí později převrátil život. Začala po styku krvácet, proto se obrátila na svého gynekologa. Odpověď ale byla spíš bagatelizující než uklidňující. „Doktor mi řekl, ať je přítel opatrnější a ostříhá si nehty. Jenže potíže se opakovaly,“ vzpomíná. Až třetí vyšetření ukázalo změny na děložním čípku, které vyžadovaly ošetření konizací – drobným chirurgickým zákrokem, po kterém vše nasvědčovalo, že je Míša v pořádku.
Během následujících let se pravidelné kontroly z jejího života vytratily. Byla pracovně přetížená, na gynekologii chodila jen občas a cítila se zdravá. „Člověk se nechá pohltit prací a říká si – když nic necítím, tak je to v pořádku,“ popisuje. Mezitím se její osobní život posouval jiným směrem. Nový partner, sny o rodině a po několika nezdarech konečně radostná zpráva – těhotenství. V roce 2020 navíc čekala rovnou dvojčata.
„Byl to šok, ale i zázrak,“ říká Míša. Jenže krátce poté o jedno dítě přišla a v době přísných covidových opatření prožívala obrovský strach o to druhé. Lékaři přitom zaznamenali na čípku změny, ale ujišťovali ji, že řešení může počkat. „V tu chvíli jsem myslela jen na to, aby druhé miminko bylo v pořádku,“ vysvětluje.
Polyp, nebo něco horšího?
Ve 24. týdnu těhotenství začala znovu krvácet. Lékaři v menší
nemocnici mluvili o polypu, který bude nutné odstranit, a snažili
se ji uklidnit. Teprve po převozu do Prahy na kliniku u Apolináře
ve Všeobecné fakultní nemocnici již po prvním vyšetření
zaznělo slovo, které jí obrátilo život vzhůru nohama: karcinom.
„Pamatuju si to naprosto přesně. Ležela jsem na vyšetřovacím
křesle a cítila, jak se na mě sesypal celý svět,“ vzpomíná
Míša.
Nádor byl velký, prorůstal do okolních tkání a hrozil vznik metastáz. Přesto lékaři hledali cestu, jak umožnit pokračování těhotenství. Rozhodli se zahájit chemoterapii ještě před porodem – šlo o velmi odvážný, ale nezbytný krok. „Řekla jsem si, že nesmím propadat strachu. Miminko potřebuje klid, ne zoufalství,“ vysvětluje svůj přístup. Překvapivě dobře snášela i samotnou léčbu. „Pálila mě žáha, jinak nic. Byla jsem šťastná, že to tělo zvládalo.“ A přišla i první dobrá zpráva – nádor začal reagovat a zmenšoval se.
Zrození i boj v jednom okamžiku
Pak ale přišly horečky, které nešlo srazit, a lékaři rozhodli
o předčasném císařském řezu. V lednu 2021 se tak Míši
narodil chlapeček – maličký, ale zdravý. „Chtěla jsem
slyšet jeho pláč. Nebyl to pláč, spíš takový pískot, ale pro
mě to byl ten nejkrásnější zvuk,“ vzpomíná s dojetím
Míša. Partner mohl být díky výjimce přítomen a držet syna
hned po narození v náručí. Současně Míša podstoupila rozsáhlou operaci: přišla o napadený
vaječník i uzliny v třísle. Samotný nádor ale kvůli rozsahu
odstranit nešlo, čekala ji proto další chemoterapie, ozařování
i brachyterapie (vnitřní ozařování). Mezitím se snažila
fungovat jako maminka nedonošeného dítěte. „Bylo to těžké.
Zhubla jsem patnáct kilo, měla jsem křeče, nemohla jsem skoro
jíst,“ popisuje. Nejtěžší pro ni byly hospitalizace na
onkologii, kde některé pacientky již rezignovaly. „Řekla
jsem si, že takhle to neskončí. Mám doma syna a kvůli němu
musím vydržet,“ vzpomíná.
Podporu měla v partnerovi a rodině, kteří se starali o miminko i o ni. „Já jsem jen dělala, co mi řekli lékaři. Ale přítel musel zvládnout všechno kolem – rodinu, domácnost i dítě. Bez něj bych to nedala,“ přiznává. Navzdory únavě a bolesti se snažila každý den najít sílu, aby se posunula o krok dál.
Prevence je základ
Po měsících vyčerpávající léčby přišla vytoužená zpráva
– nádor zmizel. „Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy mi lékaři
řekli, že jsem čistá. Byl to zázrak,“ říká Míša.
Přesto zůstaly následky. Kvůli léčbě už nemůže mít další
děti, prodělala hormonální změny a intimní život s partnerem
dostal jiný rozměr. „Není to jako dřív, je to spíš
plánované a někdy bolestivé. Ale to podstatné je, že jsem tady
a že mám syna,“ vysvětluje.
Míša dnes svůj příběh sdílí, aby podpořila osvětu – věří v medicínu a v prevenci. „Říkám to všem kamarádkám: jediná cesta je očkování proti viru HPV, který rakovinu děložního čípku způsobuje, a pravidelné kontroly. Kdybych měla možnost být očkovaná, možná by k tomu nikdy nedošlo,“ zdůrazňuje. Během preventivních kontrol u gynekologa mají ženy ve věku 35, 45 a 55 let nárok na provedení vysoce citlivého HPV DNA testu. Pokud odhalí přítomnost rizikových typů HPV viru, je to signálem pro pečlivé sledování, které umožní zachytit případné zhoubné onemocnění v zárodku, kdy je vysoká šance na vyléčení.
Fialová jízda World GO Day. Podpořte ženy s gynekologickým nádorem!
V sobotu 20. září proběhne v Praze již posedmé osvětová a charitativní akce Fialová jízda World GO Day, která je součástí Světového dne onkogynekologických diagnóz. Cílem akce je upozornit na preventabilitu rakoviny děložního čípku a podpořit pacientky. Můžete jen na kole, koloběžce, běžet nebo se projít – peloton vyráží v 10:00 od Základní školy Botičská (Botičská 8) a v cíli u areálu Rosmarina (ulice Vltavanů) bude připraven bohatý doprovodný program. Na akci se prosím registrujte na www.goday.cz, získáte tak vlastní startovní číslo s osobním vzkazem.
