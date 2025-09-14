První projev tohoto onemocnění bývá i posledním. Případů rakoviny slinivky přitom rapidně roste

Slinivka břišní leží v dutině břišní a má dvojí úlohu: vytváří trávicí enzymy, které pomáhají štěpit potravu, a zároveň produkuje hormony – zejména inzulin, jež řídí hladinu cukru v krvi. Rakovina slinivky patří k nejzáludnějším nádorům, zejména proto, že roste rychle, brzy metastazuje a včasná diagnóza je obtížná. V rané fázi se totiž na běžných zobrazovacích vyšetřeních často neprojeví.
Reklama
K nejčastějším rizikovým faktorům patří kouření, obezita, diabetes 2. typu, chronický zánět slinivky a genetická zátěž. Příznaky se obvykle objevují až v pokročilejším stadiu. Varovat by měla bezbolestná žloutenka, nevolnost, nevysvětlitelné hubnutí, silné bolesti břicha, tmavá moč, poruchy zpracování cukru (mohou být i časným signálem), výrazná únava a celková slabost. Slinivka se anatomicky dělí na hlavu, tělo a ocas. Nádor v oblasti hlavy slinivky má zjevné příznaky, jelikož utlačuje okolo procházející žlučovod, což způsobí „žloutenku“, ale bez postižení jater. Nádory ostatních částí jsou nejprve bez příznaků, poté se objeví bolesti břicha, nevolnost, hubnutí a únava. Jelikož se jedná o ne příliš jednoznačné příznaky, může dojít ke správné diagnóze nádoru až v pokročilém stádiu, což zhorší prognózu léčby. Rakovina slinivky břišní se vyskytuje častěji u mužů, s narůstajícím věkem a při chronického zánětu slinivky.
Léčba rakoviny slinivky
Léčba rakoviny slinivky je náročná a často začíná až v době, kdy je nemoc pokročilá. Pokud je nádor omezen pouze na slinivku a lze ho celý odstranit, zvažuje se chirurgický zákrok – ani ten však nemusí být úspěšný. Chemoterapie se podává v tabletách nebo infuzích; využívá se před operací ke zmenšení nádoru, po operaci k likvidaci zbytkových buněk i u pokročilých stadií. Radioterapie ničí nádorové buňky vysokoenergetickým zářením, často v kombinaci s chemoterapií, a v pozdní fázi může zmírňovat příznaky. Přesto zůstává celková prognóza kvůli pozdnímu záchytu nepříznivá.
Reklama
Vzniku nádoru nelze zabránit
Vzniku rakoviny slinivky nelze zcela zabránit, riziko však lze snížit. Pomáhá nekouřit, omezit alkohol, udržovat zdravou hmotnost a jíst stravu bohatou na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty. Naopak je vhodné omezit červené a zpracované maso. Pokud zaznamenáte uvedené příznaky, zejména nově vzniklou žloutenku, rychlý úbytek hmotnosti nebo silné bolesti břicha, vyhledejte co nejdříve lékaře.
Mohlo by vás zajímat
Reklama