Pravidelné kontroly u gynekologa mohou zachránit život. Třetina žen je ale vynechává

Častým mýtem je, že by žena měla do gynekologické ordinace dorazit až po zahájení sexuálního života. První návštěva gynekologa by ale měla proběhnout už kolem 13 let. „První návštěva se doporučuje u dětského gynekologa, zpravidla po první menstruaci. Často jde jen o informativní návštěvu, bez nutnosti vnitřního vyšetření, pokud není důvod. Je důležitá nejen kvůli prevenci, ale i kvůli edukaci – například ohledně antikoncepce nebo očkování proti rakovině děložního čípku. Samozřejmostí by mělo být objednání ke gynekologovi bezprostředně po zahájení sexuálního života. Pokud se objeví problémy, například nepravidelná menstruace, silné bolesti, výtok nebo jiné potíže, měla by dívka do ordinace dorazit hned, nehledě na věk,“ doporučila Elena Sudarikova, atestovaná gynekoložka kliniky Venova.