Už to není holčička. Jak poznat, že je čas vzít dceru poprvé na gynekologii?

Nejjednodušším řešením je, že se maminka obrátí na svého vlastního gynekologa, případně může zdravotní stav svého dítěte nejprve prodiskutovat s pediatrem.

„Například je známý fakt, že dívky nemívají pravidelné měsíčky. Víme to, ale když jde o naši holčičku, tak často znejistíme, zda je to ještě v normě. Fakt je ten, že v prvních několika letech může být téměř jakákoli nepravidelnost v normě. Není-li dívka příliš hubená či chronicky nemocná (např. porucha štítné žlázy), nemusí nás to znervózňovat. Horší situace je v případě bolestivé menstruace nebo svědění. Tam jednoznačně doporučuji poradit se s pediatrem a ten již poradí, zda gynekologa navštívit,“ navrhuje postup Ilona Bittnerová, odbornice na ženská témata z e-shopu Maluna.cz.