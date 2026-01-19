Pohyb by měl být rehabilitace radostí, říkají provozovatelé progresivních dětských tělocvičen

Když vidíte dítě, které neumí udělat kotoul, skočit z nízké lavičky nebo se bojí převalit přes míč, co to s vámi dělá?
Jana: Vždycky se mi v hlavě spustí analýza, proč k tomu došlo. Často nejde o to, že by dítě nebylo schopno, ale že se bojí a nemá tu zkušenost, nedostalo prostor. Psychomotorický vývoj začíná okamžitě po narození, takže je nezbytné, aby dítě dostávalo přiměřené pohybové podněty už od útlého věku. Dítě, které leze přes překážku a začíná chodit, se učí nejen rovnováze a koordinaci, ale také zapojuje všechny smysly a učí se samostatnosti. A právě odvaha a sebedůvěra vycházející z pohybové zkušenosti, jsou pro zdravý vztah k pohybu klíčové.