Bulka v prsu u dospívajících dívek vás zpravidla děsit nemusí

Pokud vše probíhá bezproblémově, první návštěva gynekologické ordinace by měla proběhnout právě se začátkem menstruačního krvácení. Průměrný věk se podle lékaře snižuje a výjimkou nejsou ani desetileté slečny. Nejdůležitější věcí je hygiena, na kterou by měli rodiče dbát už od malička. Podle Teslíka nejsou ani žádné gynekology preferované menstruační pomůcky pro mladé dívky. Z jeho zkušenosti není problém, aby i před začátkem pohlavního života používaly například tampony. „Nevidím v tom problém, když ji maminka nebo třeba gynekolog naučí ho správě zavést a také vyndat poté, co nabobtná. Dívka také musí znát správnou dobu, aby ho v pochvě nenechala třeba dva dny, protože tam pak hrozí vážné zánětlivé komplikace,“ říká s tím, že jinak nejsou žádná omezení a naopak u dívek, které aktivně sportují, by je vložky omezovaly.