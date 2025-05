Astma v těžké formě: Jak zjistit, že patříte mezi ohrožené a co s tím dělat?

Podle doc. MUDr. Jakuba Novosada, Ph.D., z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové lékaři považují za úspěch, pokud se četnost akutních záchvatů sníží alespoň o 50 procent.

„Ve většině případů se daří mít těžké astma pod kontrolou i ve chvíli, kdy je pacient v péči ambulantního specialisty. Jakmile však léčba začne zahrnovat vysoké dávky kortikoidů podávaných ve formě tablet, je to jasný signál, že by měl lékař poslat svého pacienta do specializovaného centra,“ dodává prof. Sova. Ne vždy se to ale děje. „Z dostupných dat vyvozujeme, že až 15 tisíc nemocných může být potenciálně vhodných k nasazení biologické léčby. Poslední data z roku 2023 navíc ukazují, že 57,8 procenta center nevnímá svou kapacitu jako vyčerpanou,“ říká doc. Novosad.