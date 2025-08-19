Nepříjemný dech dokáže zaznamenat nejen člověk sám, ale často i lidé v jeho okolí. Zpočátku bývá patrný jen při bližším kontaktu, ale někdy je cítit i na větší vzdálenost. Spouštěčem mohou být různé faktory – nedostatek tekutin, suchost v ústech, cigarety, káva nebo určité pokrmy. Nejčastěji však stojí za problémem zanedbaná ústní hygiena. Ve výjimečných případech ale může být nepříjemný dech známkou vážnějších onemocnění, například paradontitidy, zánětů dásní, cukrovky, infekcí, selhávání jater nebo rakoviny dutiny ústní. Pokud se však zápach objevuje pouze po probuzení, není důvod k obavám – po důkladném vyčištění zubů většinou rychle zmizí.
Reklama
Proč vzniká nepříjemný dech
Podle výzkumů se s problémem zapáchajícího dechu setká až každý třetí člověk. Nejde jen o společenskou nepříjemnost – tento stav může negativně ovlivňovat i sebevědomí a psychiku. Ve většině případů je ale tzv. halitóza spíše banální a dá se odstranit úpravou několika denních návyků. Než se však pustíte do řešení, je důležité zjistit skutečný původ potíží a ujistit se, že nejde o projev závažnějšího onemocnění. Proto je vhodné obrátit se nejprve na zubního lékaře, který situaci odborně vyhodnotí.
Podle údajů Národního zdravotnického informačního portálu nevzniká zápach z úst, jak si mnozí myslí, většinou v žaludku nebo střevech. Až v 85 až 90 procentech případů má původ přímo v dutině ústní. Jen malý podíl souvisí s problémy v oblasti nosohltanu a opravdu jen zcela výjimečně je tento příznak projevem vážného onemocnění.
Reklama
Jak poznat, že váš dech není v pořádku
Nejste si jistí, zda váš dech voní tak, jak by měl? Možná to občas zkoušíte tak, že si dýchnete do dlaně a snažíte se zjistit, zda je pro okolí příjemný. Existuje ale mnohem spolehlivější metoda. Podle amerického deníku CNN si stačí vzít kousek zubní nitě, použít ji a poté ji přivonět. Pokud ucítíte nepříjemný zápach, je to jasný signál, že i váš dech může působit okolí obtěžujícím dojmem.
Když za zápachem stojí nemoc
Ne vždy je příčinou nepříjemného dechu jen nedostatečná péče o chrup a ústní dutinu. V některých případech může být zápach způsoben potížemi v jiných částech těla, i když jde spíše o výjimky. Pokud ani pečlivé čištění zubů, jazyka a kontrola mandlí nepomohou, je vhodné obrátit se na lékaře. Ten může vyloučit vážnější diagnózy a doporučit další postup. Kromě infekcí v ústech či krku mohou být původci také záněty nosních dutin, laryngitida, sinusitida nebo bakteriální onemocnění způsobené streptokokem. Výzkumy navíc potvrzují, že nepříjemný dech může souviset i s těžšími chorobami – například nádorem hrtanu, abscesem v nosohltanu, ale také s onemocněními dolních dýchacích cest, jako jsou chronická bronchitida, plicní absces, astma, cystická fibróza či bronchiektázie. Zápach z úst mohou vyvolat i některé typy zápalu plic a plicní choroby obecně.
Mohlo by vás zajímat
Reklama