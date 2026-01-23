Když se uprostřed noci náhle probudíte a hlava se rozjede na plné obrátky – od smyslu života až po e-maily, které jste zapomněli odeslat – nejste v tom sami. Podle neurovědce Andrew Hubermana ale existuje překvapivě jednoduchý postup, jak se z tohohle mentálního kolotoče dostat zpět ke spánku. A ne, nepotřebujete k tomu žádný nový gadget ani relaxační aplikaci. Stačí vám oči. I když zůstanou zavřené.
Nemůžete usnout? Neurovědec ze Stanfordu odhalil jednoduchý trik, který váš mozek uspí za 5 minut
Když se uprostřed noci probudíte a myšlenky se rozběhnou na plné obrátky, nemusíte sahat po mobilu ani prášcích na spaní. Neurovědec Andrew Huberman popsal jednoduchou techniku s dýcháním a pohybem očí, která podle něj dokáže během pár minut uklidnit mozek a pomoci znovu usnout.
Jednoduchá rada od vědce ze Stanfordu
Dr. Huberman, profesor neurověd a oftalmologie na Stanfordské univerzitě a autor populárního podcastu Huberman Lab, se dlouhodobě věnuje tomu, jak mozek reaguje na stres, světlo, pohyb a spánek. V pořadu Real Time with Bill Maher zmínil techniku, která může znít zvláštně, ale stojí na pevných vědeckých základech. „Několikrát se dlouze a uvolněně nadechněte. A teď přichází ta ‚divná‘ část – se zavřenýma očima jemně pohybujte doleva a doprava. Jako byste pozorovali krajinu za víčky. Tento pohyb spolu s výdechy signalizuje vašemu tělu, že je čas na relaxaci,“ vysvětlil Huberman.
Sám přiznal, že to může působit neintuitivně. Přesto si za tím stojí natolik, že s nadsázkou prohlásil, že by se klidně vsadil, že většina lidí během pár minut znovu usne.
Co se děje v mozku
Důvod, proč technika funguje, Huberman rozebral i v podcastu Mark Bell’s Power Project. Vysvětlil souvislost mezi pohybem očí a amygdalou – oblastí mozku, která zpracovává strach a úzkost. Když oči pomalu kmitají ze strany na stranu, klesá aktivita amygdaly. Mozek tím dostává jasný signál, že okolí je bezpečné a není třeba zůstávat ve střehu. „Je to podobné jako při klidné chůzi krajinou, kdy očima sledujete okolí a tělo ví, že nehrozí nebezpečí,“ popsal Huberman. Evolučně to dává smysl – tento vzorec chování nás provází tisíce let.
Jak techniku vyzkoušet
Pokud se v noci probudíte a nedaří se vám znovu usnout, zkuste zůstat v klidu ležet se zavřenýma očima a nesnažte se situaci lámat silou. Začněte dýchat pomalu a vědomě, přičemž výdech by měl být o něco delší než nádech, aby tělo dostalo signál ke zklidnění. Současně velmi jemně pohybujte očima ze strany na stranu, jako byste sledovali pomalý pohyb za zavřenými víčky, a to po dobu zhruba deseti až třiceti sekund. Pokud spánek nepřijde hned, dopřejte si krátkou pauzu a celý postup klidně zopakujte. Nejde o žádné cvičení ani snahu o výkon – pohyb očí má být sotva znatelný, uvolněný a naprosto přirozený.
Spánek není luxus
Výzkumy dlouhodobě ukazují, že zhruba třetina dospělých spí špatně nebo velmi špatně. Přitom kvalitní spánek zásadně ovlivňuje paměť, náladu, regeneraci svalů, imunitu i zdraví srdce a metabolismu. Hubermanova rada tak není jen trikem na jednu probdělou noc, ale drobným nástrojem, který může pomoci zlepšit celkovou kvalitu života.
Možná to zní jednoduše až podezřele. Jenže někdy jsou nejúčinnější řešení právě ta, která máme doslova „před očima“. Stačí je zavřít – a lehce s nimi pohnout.