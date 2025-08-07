Prudké změny teplot, nedostatek
spánku, dehydratace nebo přílišná konzumace alkoholických
nápojů mohou imunitní systém oslabit stejně jako zimní
plískanice. Navíc přetrvává řada mýtů o tom, co během léta
imunitě škodí a naopak.
Jedním z hlavních letních rizik
pro imunitu je teplotní šok způsobený častými přechody mezi
vychlazenými interiéry a rozpálenými ulicemi. Medicínské
studie potvrzují, že náhlé změny teploty mohou oslabit odolnost
sliznic, zejména v dýchacích cestách, což zvyšuje náchylnost k
infekcím. Dalším faktorem je dehydratace. V
horkých dnech lidé často zapomínají na pravidelný pitný režim,
a navíc tělo ztrácí tekutiny pocením. Nedostatek vody zpomaluje
metabolismus a snižuje schopnost organismu vylučovat škodlivé
látky.
Třikrát vyšší riziko nakažení
Na imunitu má vliv i nekvalitní spánek.
Léto je období festivalů, grilovaček a lidé chodí spát později
než ve zbytku roku. Mnohým navíc dělá potíže usnout, když je
horko, nebo je brzy ráno budí sluneční paprsky. To vede až ke
spánkové deprivaci. Přitom podle studie Californské univerzity lidé, kteří spí méně než pět hodin denně, mají až třikrát
vyšší riziko, že onemocní při kontaktu s běžným virem než
lidé spící alespoň sedm hodin.
Přímý vliv na imunitní systém má
také jídelníček. V létě je sice v obchodech dostatek
čerstvých potravin, ale na druhou stranu lidé s oblibou sahají po
těžkých, mastných jídlech a sladkostech, které imunitní systém
zbytečně zatěžují.
Mýty o zdraví v létě
Kolem imunity během léta panuje ve společnosti řada mýtů, přičemž některé jsou pravdivé jen zčásti a další jsou zcela vymyšlené. Jedním z nejrozšířenějších omylů je, že zmrzlina nebo studené nápoje způsobují angínu. Samotná nízká teplota jídla nemoc nezpůsobí — angína je infekční onemocnění. Pravdou však je, že ochlazením sliznic může dojít k jejich podráždění a oslabení obranných mechanismů. Další mýtus tvrdí, že v létě není doplňovat vitamín D, protože jeho dostatek zajišťuje pobyt na slunci. Ovšem při častém používání opalovacích krémů s vysokým SPF nebo při pobytu převážně v interiéru může být jeho hladina nižší i v létě. Zejména lidé patřící mezi rizikové skupiny, jako jsou senioři nebo dlouhodobě nemocní, by proto měli vitamín D doplňovat celoročně.
Bylinky jsou přirozeným pomocníkem
Pro přirozenou podporu imunity mohou
dobře posloužit například tinktury z pupenů rostlin, které
dodávají organismu vitamíny, minerály a další důležité
látky. „Pro podporu
imunitního systému je výbornou volbou tinktura z pupenů
černého rybízu a lesního bezu hroznatého. Obě tinktury také
harmonizují imunitní systém při přecitlivělých reakcích a
činnost žláz s vnitřní sekrecí,“
popsala bylinkářka Jarmila Podhorná. Dále pro zvýšení
imunity doporučuje tinkturu z pupenů růže šípkové, která
posiluje obranné reakce organismu.
Statistiky Státního zdravotního ústavu navíc ukazují, že v letních měsících roste počet žaludečních a střevních infekcí způsobených například kontaminovanými potravinami nebo vodou. Jarmila Podhorná pro tyto případy doporučuje tinktury z ořešáku amerického a královského. „Pomáhají stimulovat imunitní systém a jsou vhodnou přírodní první pomocí při zažívacích obtížích, které nás při cestování mohou potkat. Oba ořešáky mají silné antibakteriální a protivirové účinky,“ doplňuje.
Při žaludečních a střevních potížích je podle Jarmily Podhorné vhodné trávicí orgány vyčistit od nežádoucích mikrobů. „Se střevní očistou nám pomohou tinktury z tužebníku, pupenů brusinky a česneku,“ radí nejznámější česká bylinkářka. Pro zlepšení funkce slinivky doporučuje pupenovou tinktury z borůvky, kustovnice nebo tinkturu z houby penízovky. Jaterní funkce pak podle ní podpoří prostředek z ostropestřce mariánského nebo artyčoku.
Alkohol a cukr tělo zatěžují
Ohledně jídelníčku a pitného režimu také panuje řada mýtů. Například přesvědčení, že nejlepším letním osvěžením je vychlazené pivo nebo limonáda. V první chvíli sice působí chladivě, ale alkohol organismus dehydruje a zatěžuje játra, což se přímo promítá i do imunity. Navíc kombinace alkoholu a slunce urychluje únavu a oslabuje organismus. Výhrou nejsou ani sladké limonády. Nejprve způsobí rychlý nárůst hladiny cukru následovaný stejně rychlým poklesem, což organismus zatěžuje a způsobuje pocit únavy.
Tipy, jak během léta podpořit imunitu přírodní cestou
- Otužování a koupání v přírodě: Pravidelné koupání v přírodě, ranní studená sprcha nebo střídání teplé a studené vody při sprchování podporují cirkulaci krve a zvyšují odolnost organismu.
- Vyvážená strava: Zaměřte se na čerstvé sezónní ovoce a zeleninu. Bobule, meruňky, broskve, melouny, rajčata či papriky jsou bohaté na vitaminy C, A a antioxidanty, které pomáhají neutralizovat volné radikály.
- Dostatečný přísun tekutin: Každý den bychom měli vypít minimálně 2–2,5 litru vody. Vyhněte se přeslazeným nápojům. Lepší je voda s citronem, máta nebo lehký bylinný čaj.
- Dostatek spánku: Zkuste si i během letních večerů dopřát pravidelný a kvalitní spánek (7–8 hodin denně). Tělo právě v noci regeneruje a posiluje imunitu.
- Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu: Turistika, jízda na kole, jóga v parku nebo ranní běh kombinují přirozený pohyb s pobytem na slunci, který napomáhá tvorbě vitaminu D, dalšímu klíčovému hráči v podpoře imunity.
- Čas na odpočinek: Léto je ideální období pro relaxaci. Dopřejte si čas na sebe, věnujte se dechovým cvičením nebo meditaci, protože chronický stres může imunitu oslabit.