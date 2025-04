Jaro neznamená dostatek vitamínu D. Smog, déšť i slunce nás mohou snadno zmást

Přichází jaro a slunce konečně začíná hřát. Většina z nás si v tu chvíli oddechne – zima je pryč, energie přibývá, nálada se zlepšuje. Jenže to, co na první pohled vypadá jako návrat vitality, může být jen klam. Podle farmaceuta Mgr. Ondřeje Pleskota patří právě jarní měsíce k období, kdy lidé často trpí skrytým nedostatkem vitamínu D, aniž by si to uvědomovali.