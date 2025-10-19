„Když jsem zjistila, že brácha umře, zhroutil se mi svět.“ Báru nemoc bratra změnila navždy

Duchennova svalová dystrofie byla Honzovi diagnostikována v jednom roce životě. Odhalily ji jaterní a následně genetické testy. V první třídě základní školy Honzovi museli spolužáci pomáhat „jen“ nosit tašku do schodů, v jedenácti letech se dostavily výrazné komplikace s chůzí. Honza dnes neposune ruku, neobleče se, nedojde si na toaletu, v noci potřebuje otáčet. Bez celodenní péče se neobejde jediný den. Starost o něj zajišťuje zejména maminka.
„Bylo mi šest let, bráchovi deset. Byli jsme u nás na zahradě, když na kamínkách spadnul. Tehdy jsem to nechápala, vždyť byl starší než já, tak proč neudržel rovnováhu? To je moje první vzpomínka na bráchovu nemoc. tehdy jsem ještě vůbec netušila, o co jde,“ zavzpomínala na útlé dětství Honzova sestra Bára. „Jenže brácha padal čím dál častěji. Klopýtal, nohy se mu pletly, a pak už jen našlapoval na špičkách. Když jsem byla starší, dozvěděla jsem se bráchovu diagnózu. A když jsem si na internetu našla, že brácha brzo umře, zhroutil se mi svět.“
Bára se začala sebepoškozovat, řezat. „Potřebovala přehlušit psychickou bolest tou fyzickou,“ napsala moderátorce Lence Zajícové. Bára je skleněné dítě.
Skleněné dítě
Jedná se o označení pro sourozence dítěte se závažným onemocněním či postižením. Poukazuje na to, že tito sourozenci bývají v rodině „průhlední“ – pozornost, čas i energie se přirozeně soustředí na nemocné dítě, takže jejich vlastní potřeby a emoce často zůstávají opomenuté. Zároveň mívají pověst „silných a hodných“: rychle dospívají, jsou empatické a samostatné, ale za tuto adaptaci někdy platí pocitem neviditelnosti, perfekcionismem nebo přetěžováním se pomocí druhým.
„Emoce jsem hodně držela v sobě. Vždycky jsem byla veselá holka, abych doma nepřidělávala starosti. Jednou to ve mě ale bouchlo a muselo to prostě ven,“ popisuje Bára, která se vrací do doby, kdy jí bylo třináct let. „Rodiče se mě častokrát ptali, jestli se cítím dobře. Ale bylo to mnou, to já jsem jim nechtěla způsobovat další potíže. Jednodušší bylo emoce nesdílet,“ svěřila se Honzova sestra, která dnes pravidelně dochází na terapie. Jejich předmětem jsou většinou diskuze, jak nedávat ostatní na první místo a proč netrestat samu sebe.
V Čechách už dnes existují inovativní léky, které jsou ale velmi drahé. S nimi se léčí třetina nemocí zasažených pacientů, nicméně Honza uvádí, že se jedná o mladší osoby. On sám žádnou medikaci neužívá. „Symptomy, které se čas od času objeví, se lokálně snaží vyřešit lékaři. Jedná se například o plicní nebo srdeční záležitosti,“ říká Honza.
