„Začalo to nenápadně – přes den mě bolelo na hrudi, v noci mě to budilo ze spaní. Musela jsem vstát a ,rozchodit´ to. Jenže pak se to začalo zhoršovat. Nemohla jsem polykat velká ani malá sousta. Nakonec už mi dělalo problém se i napít,“ popisuje paní Hana své obtíže. Po vyšetření jí byla diagnostikována právě achalázie.