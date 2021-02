"Léta jsem trpěla zbytečně." Když hypnóza pomáhá hubnout, odkrývá i skryté problémy

"Nadváha je velmi často spojena s tím, 'co si dáváme do hlavy', nejenom s tím, co si dáváme na talíř," vysvětluje terapeutka Kristiana Černá. Dnes certifikovaná koučka a terapeutka, za kterou chodí klienti se svými potížemi, se přitom ještě před pár lety sama potýkala s podobnými problémy.

"I já jsem bývalá přejídačka, bojovala jsem s nízkým sebevědomím a nechala se definovat číslem na váze. Navíc jsem trpěla úzkostnými záchvaty a ekzémem. Jídlo, úzkosti a zdravotní problémy mi vzaly kus života. Zkusila jsem všechny terapie i diety. Ale přejídala jsme se i opravdovým a zdravým jídlem. I když jsem dělala 'všechno správně', stejně jsem byla nešťastná ve svém těle i v mysli. Jediné, co jsem ale nezkusila, bylo podívat se na skutečnou příčinu svých problémů a podvědomé vzorce chování. Hledala jsem odpovědi venku, a přitom byly uvnitř," popisuje dnes koučka.

Stále relativně novou RTT terapii objevila před lety sama a pomohla jí tehdy dostat se ze začarovaného kruhu nízkého sebevědomí a přejídání.

"Díky svým problémům jsem se taky začala zajímat o opravdové a zdravé jídlo nad rámec diet. Začala jsem studovat střevo, vliv jídla na psychiku i fyzické zdraví, a taky proto tyto znalosti o mysli a jídle propojuji dodnes. Lidé mají rádi jednoduchá řešení. Ale my nejsme jenom tělo nebo jenom mysl," říká.

Mezi jejími klientkami jsou dnes nejen ženy, které si již v dětství vytvořily špatný vztah k jídlu, ale i ty, které si během sezení uvědomí, že příčinou jejich potíží s váhou jsou ve skutečnosti mnohem závažnější problémy, které si v minulosti nevyřešily. K tomu došla po jednom ze sezení i padesátiletá Karin.

Za nadváhou se skrýval strach ze sexuálního obtěžování

"Prakticky celý svůj život řeším nadváhu. A protože moji rodiče byli kvůli své nadváze také neustále na dietách, jako dítě jsem měla před očima jejich neustálé hubnoucí strategie. Ačkoliv se mi podařilo před pár lety zhubnout ze 104 kilo na 70, i přes veškerou snahu o dodržování jídelníčku a pravidelného běhání se mi nedařilo shodit víc," popisuje produktová manažerka.

Po několika RTT sezeních však přišla na to, že jejím primárním problémem není rodinná genetická zátěž, ale staré rány ze sexuálního obtěžování, které zažila jako dítě.

Co je RTT terapie? Rapid Transformational Therapy (Rychlá Transformační Terapie) je speciální forma hypnoterapie kombinující hypnózu a další metody, která byla vytvořená britskou terapeutkou Marisou Peerovou. Hypnóza je stav hluboké relaxace, je to podobný stav, jaký máme předtím než usneme. Umožňuje nám ztišit analytickou a kritickou mysl neokortexu, kterou zapínáme během celého dne a díky tomu nám umožní se dostat do nižších mozkových vln alfa. "To je stav mysli, kdy naše vědomá mysl a neustálé analýzy a přemítání mají zpátečku a emoce a naše podvědomí zařadí plnou rychlost. A právě v našem podvědomí jsou uložené naučené vzorce chování, myšlení i emoční vzorce, které často vedou k nechtěným zvykům a chováním," vysvětluje Kristiana Černá.

"Nikdo jsem o tom nikomu neřekla a nesla jsem si tuhle zátěž dlouhých 44 let. Podvědomě jsem se snažila o to, aby se mi to znovu nestalo, a tak jsem přibírala, abych nebyla pro ostatní atraktivní a někdo toho nezneužil," vysvětluje Karin.

Přestože tušila, že právě zneužívání by mohlo být příčinou jejích problémů, teprve hypnóza jí je pomohla překonat. "Přesvědčila jsem své podvědomí, že tahle zkušenost je za mnou a nechávám ji jednou provždy být. Pravda leží v podvědomí našeho vnímání," dodává. Účinek tohoto zjištění na ni podle jejích slov měl téměř okamžitý dopad.

"Cítila jsem se najednou svobodná a lehká, jako by mi spadla obrovská zátěž z ramenou. Kristiana pro mě připravila speciální nahrávku, kterou jsem poslouchala každý den po dobu 21 dní, aby terapie fungovala, jak má. Během prvního týdne po svém uvědomění jsem shodila 3,5 kila a postupně se mi podařilo zhubnout pomalu ještě víc. Celá terapie mi ale pomohla i v tom, že jsem na sebe byla hrdá a byla jsem schopná sdílet své pocity. Cítila jsem se prostě skvěle," říká.

Naše mysl jako mocný nástroj

Ustoupila také její obsese váhou a jídlem. "Nyní si přirozeně vybírám lepší a zdravější varianty, už se netrápím tím, co bych měla nebo neměla jíst. Dříve jsem se vážila každý den, byla jsem vahou posedlá, teď už mě to netrápí, protože se cítím skvěle," popisuje své pocity Karin.

Moment, kdy odhalila, co se skutečně skrývá za její přetrvávající nadváhou, jí změnil život. "Naše mysl je neuvěřitelně mocná, je zajímavé, co dobrého i špatného nám může udělat," zamýšlí se.

Karin se nyní věnuje kurzu RTT a jednou by se chtěla taktéž certifikovanou lektorkou. "Kéž bych tuhle terapii znala dřív, když si vzpomenou na ta léta, kdy jsem trpěla zbytečně," dodává.

Terapie založená na hypnóze osvobozuje od nechtěných myšlenkových a emočních vzorců uložených v podvědomí. Podvědomí totiž funguje jako autopilot a rozhoduje "nevědomky".

"RTT z mojí vlastní zkušenosti funguje i na ty, kteří se hypnózy bojí anebo jí nevěří. V Česku je to stále inovativní a nová metoda, takže mnoho mých klientů a klientek neví, co čekat, a mají obavy a pochyby. Pracuji s adolescenty i s dospělými, ženami i muži, umělci, vrcholovými sportovci, analytiky… Klienty a klientky, kterým terapie pomáhá, spojuje to, že mají v podvědomí uložené vzorce chování a myšlení, kterém jim neslouží, a neví, jak to změnit," vysvětluje Kristiana Černá.

Při návratu do minulosti se hledají příčiny

Rychlá transformační terapie využívá schopnosti mozku vytvářet si nové myšlenkové a emoční vzorce. Před samotnou hypnózou se terapeutka seznámí s klientem a jeho pozadím, aby se vyznala v souvislostech, které je brzdí.

"Samotné sezení trvá dvě až tři hodiny, během nichž se v rámci hypnózy klienti vrací do událostí, momentů a místa, kdy-jak-kde-proč začaly jeho problémy. Najdeme tedy příčinu toho, co člověka trápí. Lidé vnímají jednotlivé vzpomínky a události z dětství a současnosti odděleně. Terapie jim ukáže souvislosti, spojitosti a dá jim velmi hluboké porozumění jejich problému," popisuje Černá.

Poté připraví klientům hypnotickou nahrávku na míru, kterou si přehrávají minimálně 21 dní, aby si vytvořili návyk.

"Sezení lidi osvobodí od sebedestruktivních zvyků a nahrávka zajistí, že už se nikdy nevrátí zpět. Ukotví jejich nové myšlenkové vzorce do podvědomí, abychom nemuseli využívat a spoléhat se na vůli, ale abychom aktualizovali našeho autopilota. Navíc posloucháním hypnotické nahrávky snižují kortizol, stresový hormon, který má drtivá většina z nás chronicky zvýšený, což je spojováno s širokou škálou zdravotních i psychických problémů, včetně obezity," dodává.

Hypnoterapie je vhodná téměř pro všechny, bez rozdílu věku, podle Kristiany Černé může každý svou podvědomou mysl "přeprogramovat". Nevhodná je jen pro ty, kteří trpí epilepsií.

Často hledáme příčiny potíží vně a ne uvnitř nás

Mezi jejími klienty je podle jejích slov pestrá směsice lidí. "Ti, jejichž dětství bylo šťastné, i ti, jejichž dětství bylo velmi komplikované. Lidé s velkými traumaty i bez. Spirituální divoženky i IT analytici. Přichází za mnou lidé, kteří 'už zkusili všechno', ale bez úspěchu. Velmi často totiž hledají odpověď 'vně', a ne uvnitř sebe. Hledají lepší dietu, lepší fitko, dalšího (ale přitom stejného) partnera, další důvod, proč je nepovýšili. Jenže když všechno vyčerpají, nutně dojdou k závěru, že klíč k problému se schovává uvnitř každého z nás," popisuje Černá.

Nejčastěji její klienti řeší kromě hubnutí a emočního jezení nebo přejídání sebevědomí, strach z mluvení na veřejnosti či nevysvětlitelnou neplodnost. "Dalším velkým tématem jsou psychosomatické bolesti a nemoci, jejichž příčinu lidé nemohou vyřešit mastičkou ani pilulkou," dodává RTT koučka.

Zatímco někomu stačí jedno sezení a "aha moment" mu změní život, někdo potřebuje k trvalé změně více týdnů.

"Klientům vždycky říkám, že nejde o rychlost, ale o výsledek. Je to jako s horolezci. Když na horu lezou tři horolezci, jeden ji zdolá za den, druhý musí noc přespat v polovině cesty a tomu třetímu výšlap trvá týden. Kdo má pak nejlepší výhled z vrcholu té hory? Je stejný pro všechny," přirovnává terapeutka.

Zajídání prázdnoty i kritiky okolí

Vizážistce Veronice stačilo jedno sezení s RTT terapeutkou, aby přišla na to, co je příčinou jejího nezdravého vztahu k jídlu.

"Problémů, které jsem chtěla vyřešit, bylo více. Třeba vztah sama k sobě, své sebevědomí, hubnutí, sekundární neplodnost a tak dále. Věděla jsem, že za problémem stojí to, že mě jídlo ovládá, a také to, že když mě někdo kritizuje a nadává mi, automaticky jsem to zajídala sladkým. Dříve jsem se hodně snažila všem zavděčit, jen aby byli spokojení a aby byl v rodině klid. Nikoho nezajímalo co chci já. To znamenalo více přejídání a zajídání prázdnoty," popisuje 26letá žena.

Díky terapii se momentálně cítí sebejistější a její vztah k sobě samé i jídlu je mnohem zdravější. A kromě toho se jí také podařilo otěhotnět.

"Lidé většinou netuší, co se skrývá za jejich problémy. Myslí si, že to je jejich slabá vůle, lenost nebo geny. A právě v tomhle jim RTT pomáhá porozumět. Moji klienti získají vhled do svých problémů, a to jim pomůže je vyřešit," říká Kristiana Černá.