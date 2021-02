Jsem stará a nepotřebná, myslí si řada žen. Z menopauzy je diskriminační tabu v práci

Návaly horka, nervozita, výkyvy nálad, nespavost, závratě, únava, deprese, vaginální suchost či nechuť k sexu. Menopauza a její příznaky jsou nebo budou ve větší nebo menší míře realitou každé dospělé ženy. Jedná se o období, kdy část ženské populace najednou přestává menstruovat, a doba trvání může u některých být až deset let. O menopauze se téměř nemluví doma ani ve filmech. A v práci? Tam už vůbec ne. Přitom podle britského výzkumu příznaky menopauzy ovlivňují v práci až 60 procent žen.

"Ženy mají často pocit, že to, co se děje, se děje jenom jim. V českém prostředí je menopauza stále tabu i z toho důvodu, že dnes jsou v menopauze ženy, které si nebyly zvyklé s matkami a babičkami povídat o ženských potížích. A je třeba o tom mluvit. Menopauza totiž není jen problém, který je viditelný, ale je také psychický. Střídání nálad a deprese spojené s pocity, že jsem stará a nepotřebná. Spousta žen má pocit, že už jako ženy končí," říká gynekoložka Miroslava Sládková, která se na problematiku menopauzy zaměřuje.

Menopauza jako konec života, kterého se ženy bojí

Slova gynekoložky potvrzuje šedesátiletá úřednice Anna Nováková (kterou uvádíme kvůli žádosti o zachování anonymity pod falešným jménem). "Vzpomínám si, jak jsem pozorovala svou matku, která seděla červená na gauči a ovívala se novinami. To období trvalo asi deset let a ani jednou jsme se spolu o tom, co se jí děje, nebavily," vzpomíná Nováková, které menopauza začala v padesáti letech a příznaky má dodnes.

Nad menopauzou se nejen v českém prostředí podle lektorky intimity a sexuality Ireny Rychtera vznáší černý oblak. "Celá desetiletí jsme neměli žádné lidské informace o tom, co se bude dít. Je to období, které je tabuizované. V širokém povědomí je žena, která jím prochází, vnímaná jako nedostatečná. Něco ztratí, něco ji opustí, nebude plodná, stárne, je to konec života. Je tam tlak na to, zůstat mladá, krásná. Mnoho žen se z důvodu obecného mlčení menopauzy bojí, vůbec o ní nechtějí slyšet a odstřihnou se samy od sebe," říká Rychtera, která v současné době dokončuje o menopauze knihu.

Menopauza ovlivňuje v práci 60 procent žen

Podle britských výzkumnic Megan Reitzové, Mariny Boltonové a Kiry Emslieové je menopauza jedním z největších diskriminačních tabu především v pracovním prostředí. "Organizace ignorují, že mají mentální i fyzické příznaky menopauzy vliv na pracovní výkon ženy," píšou autorky v článku pro časopis Harvard Business Review. Podle britské studie z roku 2019 59 procent žen potvrdilo, že mají příznaky menopauzy negativní dopad na jejich práci, a kolem poloviny dotázaných uvedlo, že mají problém plnit zadané úkoly. Jiná studie provedená na téměř devíti stovkách žen přišla se závěrem, že snížené sebevědomí, špatné soustředění a špatná paměť spojené s příznaky menopauzy působí ženám obtíže v práci.

"V rámci své práce jednám každodenně s lidmi a je velmi nepříjemné, když vám po tváři a těle začne stékat pot. Musíte se neustále otírat nebo prostě odejít. Jsem ráda, že sedím v kanceláři s kolegyní, se kterou se můžeme zasmát tomu, že jsem zase vypotřebovala celou krabici papírových kapesníků. Před mužem bych se styděla," popisuje Nováková a dodává, že s kolegyněmi své zkušenosti spojené s menopauzou otevřeně sdílí, s nadřízenými ale tyto problémy ona ani její kolegyně nikdy neotevřely. Když ona nebo kolegyně nemůže přijít do práce například z toho důvodu, že se několikrát v noci vzbudila kvůli návalům pocení, zavolá, že je jí špatně bez uvedení důvodu.

Ženy se bojí kvůli stereotypizaci o menopauze mluvit

Zatímco si téměř třetina žen ve zmíněné britské studii vzala kvůli příznakům menopauzy volno, pouze čtvrtina z nich měla pocit, že by mohla svému nadřízenému důvod nepřítomnosti sdělit. Důvodem je podle dalšího britského výzkumu Megan Reitzové a Johna Higginse jednoduše strach z negativního přijetí. Výzkum na pěti tisících ženách ukázal, že tento strach převládá, pokud je nadřízeným muž a zvláště muž v mladém věku.

Respondentky uvedly, že se bojí, že by byly zesměšňovány, obtěžovány nebo stereotypizovány. Jako další důvody uvedly, že by si mohl nadřízený myslet, že neodvádí dobře svou práci, příliš by se na ně zaměřoval nebo by tím mohlo být ovlivněno jejich případné povýšení.

"Zaměstnavatelé často zapomínají na to, že žena má v tomto věku celoživotní zkušenosti, překonala různé životní i pracovní překážky. Je zralá. I když může zažívat momenty, kdy jí není dobře, neplatí, že není v produktivním věku. Je tady spousta žen, pro které je toto obdobím transformace, kdy získávají nové pracovní i životní motivace," říká sedmapadesátiletá Irena Rychtera, která si menopauzou prošla před několika lety.

Podle ní může začít změna v pracovním i veřejném prostředí u žen samotných. "Důležité je, aby se žena zastavila a převzala zodpovědnost za svůj život. Ano, potí se, je rudá a ostatní ji u toho vidí a ona se za to stydí. Když ale toto období žena přijme a řekne si, že už jí není čtyřicet, a rozhodne se projít vnitřní transformací, odstraní pocity studu, hanby a třeba i nějaká mylná přesvědčení nebo traumata, bude se cítit skvěle. Když žena tuto změnu akceptuje a bude si za ní stát, bude ji akceptovat také okolí," vysvětluje Rychtera.

Konkrétní příklad uvádí britská výzkumnice Marina Boltonová, která při důležitém pracovním meetingu zažila návaly horka a její nadřízený, muž, její stav komentoval slovy: "Vypadá to, že se chystáš na grilování!" Marina s klidem odpověděla: "Ve skutečnosti ne, mám menopauzu, jejímiž příznaky jsou extrémní návaly horka. Každá žena si tímto prochází, a právě proto by se na ně měl brát ohled přesně při schůzkách, jako je tato," řekla. Její šéf byl nejprve zaražený a poté zareagoval: "Máš pravdu a je to rozhodně něco, na co neberu ohled."

Menopauza nemusí znamenat konec sexuálního života

"Menopauza má vliv na více než polovinu populace. Proč se o ní nebavíme víc?" ptá se kampaň Rock My Menopause, která má za účel zvýšit sebevědomí ženám ve středním věku a podpořit je v tom, aby se o tom, co se jim děje, nebály mluvit. Stejně tak má za účel edukovat nejen jejich blízké, ale také širokou veřejnost a organizace. V rámci podpory kampaně se můžete stát tzv. menovistou (tedy člověkem, který otevřeně mluví o menopauze a podporuje ji) a u svých příspěvků na sociálních sítích použít hashtag #Menovist nebo #PelvicFloorFace. Součástí kampaně je také uzavřená facebooková skupina, v rámci které ženy mohou sdílet své zkušenosti.

"Byla jsem opravdu protivná, když mi bylo špatně a nečekaně mě polilo horko. Navíc když se vás třeba zrovna dotkne manžel a vy jste mokrá. Ptal se, co mi je, tak jsem mu řekla, že je mi blbě a ať mě nechá na pokoji. Jeho reakce byla, ať se vysvleču, když je mi horko. Tak jsem mu vysvětlila, že o to vůbec nejde a ať si přečte na internetu, co mi je. Myslím, že to pochopil, a má se mnou trpělivost," říká Nováková.

Podle gynekoložky Miroslavy Sládkové je pro část mužů menopauza stále něco, o čem nechtějí slyšet a nechtějí to ani pochopit. Na druhé straně ženy často nechtějí slyšet o přípravcích a doplňcích, které jim mohou překonat nepříjemné psychické i fyzické pocity. "S hladinou estrogenů klesá libido, pocity štěstí a prokrvení tkání. Pro spoustu žen je rovnítko mezi menopauzou a koncem sexuálního života. Často sex odmítají ze strachu, že muž pozná, že se něco změnilo. Přitom se dnes dají koupit různé přípravky, doplňky, sexuální pomůcky a lubrikanty. Ty nejsou jen pro mladé ženy, ba naopak. Spousta žen také odmítá hormony, nicméně právě ty jim můžou s obtížnými projevy výrazně pomoci," doplňuje Sládková.

Rychtera říká, že může být toto období naopak otevřeno plnění dávných snů, na které ženy zapomněly a vzdaly se jich kvůli dětem, rodině, druhým lidem nebo pracovnímu vytížení. "Ženy, které jsou napojené na své myšlenky a představy, se cítí sexy a plné životní energie. A právě menopauza je často obdobím, kdy žena nachází sama sebe. Je tady velká šance vylepšit s partnerem intimní život. Jako řešení se nabízí například změna způsobu milování na pomalé a uvolněné. Jakmile je tělo uvedené do rovnováhy, dokáže samo pozitivně ovlivňovat hladinu potřebných hormonů. Je to i moje vlastní zkušenost," vysvětluje Rychtera a dodává, že spousta žen se v tomto období rozhodne oživit své tělo a sexualitu a uvědomí si, že to, jak stráví další roky života, je už jen jejich volba.

V Hollywoodu o menopauze ani slovo

Na převládající mlčení o menopauze ve veřejném prostoru má podle scenáristky, režisérky a producentky Marthy Mills Noxonové vliv také filmový průmysl a svět slavných. Když autorka několika epizod seriálu Buffy, přemožitelka upírů a producentka seriálů Útěk z vězení nebo Chirurgové chtěla ve svém seriálu Girlfriend’s Guide to Divorce promluvit o návalech horka, štáb ji požádal, aby přitom vynechala slovo "menopauza". "Připomnělo mi to, když jsme natáčeli lesbickou scénu v Buffy a štáb řekl, že se Buffy s druhou dívkou může políbit jen jednou. Podruhé by to prý vypadalo, že se jim to líbí," říká pro Hollywood Reporter Noxonová, která mimo jiné stojí za seriálem Ostré předměty na HBO.

Jednou z mála hollywoodských hereček, které se na účet menopauzy otevřeně vyjádřily, je Gwyneth Paltrowová. Ta nicméně vlastní wellness společnost Goop, která má vlastní řadu kosmetických a zdravotnických výrobků. "Myslím si, že se na menopauzu pohlíží negativně. Sama na sobě pociťuji hormonální změny, pocení a změny nálad, kdy jste zničehonic naštvaní a nemáte k tomu důvod. V naší společnosti chybí obraz inspirující ženy v menopauze," vyjádřila se na svém Instagramu herečka, která procházela perimenopauzou (fáze před menopauzou, pozn. red.) a rozhodla se tomuto období života ženy pozměnit reputaci. Vytvořila řadu přípravků pod názvem Madame Ovary, které mají snižovat menopauzální příznaky.

Když o vlivu filmového průmyslu na vnímání menopauzy psal portál Hollywood Reporter, v článku uvedl, že se více než dvacet hereček, které v souvislosti s tímto tématem oslovil, odmítlo vyjádřit. Ukazuje se tak, že pokud je menopauza problémem v klasickém zaměstnání, v tom filmovém je tabu ještě větším.

Kromě Kim Cattrallové alias Samanthy v Sexu ve městě zatím nejspíš největší filmový přínos pro zboření tabu menopauzy vytvořila herečka Kristin Scott Thomasová v úspěšném britském seriálu Fleabag. Ta na baru popíjí martini s hlavní představitelkou seriálu (a také jeho tvůrkyní) Phoebe Waller-Bridgeovou a říká: "… a pak přijde menopauza, ta za*raná menopauza, a je to ta nejvíc skvělá věc na celém světě. Jasně, celé tvé pánevní dno se rozpadá a máš návaly horka, které nikoho nezajímají, ale pak jsi svobodná. Je to hrozné, ale pak je to skvělé. Něco, na co se můžeš těšit. Menopauzální ženy totiž nejsou žádné chudinky."