I trocha pohybu dělá divy: Co se stane s vaším tělem, když se začnete hýbat

To, že pohyb někdy bolí, zažila pravděpodobně naprostá většina z nás. Přesto ta počáteční bolest stojí za to, protože se v budoucnu bohatě zúročí. A to "budoucno" není zdaleka tak vzdálené, jak by se možná mohlo zdát. Co se stane s vaším tělem, když se začnete pravidelně hýbat? A proč u sportu zůstat?