Co se stane s vaším tělem, když přestanete cvičit? Ovlivní to mozek i krevní tlak

Náhlý úraz, nemoc, těhotenství, dovolená nebo prostě jen ztráta motivace. Důvodů, proč vypadnete ze cvičebního režimu, může být více. Když je to jen na pár dní, svět se nezboří, ale je dobré vědět, že například už po týdnu či dvou se začnou dít změny, o které nestojíte.

Není to spravedlivé. Dostat se do formy nějakou dobu trvá. Cvičíte, makáte na sobě, vidíte výsledky. Pak náhled přestanete a vaše snaha mizí jak pára nad hrncem. Jak rychlé to bude? Univerzální odpověď neexistuje, protože každé tělo je jiné. Obecně ale záleží na tom, jak dlouho a intenzivně trénujete. Platí, že čím déle a intenzivněji cvičíte, tím bude sešup pomalejší.

Nejde ani zdaleka jen o ručičku na váze a centimetry v pase, i když toho si všimnete asi nejdřív, protože pracně budované svaly se začnou přeměňovat na neforemný tuk. Změny se postupně dotknou vašeho zdraví celkově. Jak konkrétně, se dočtete dále v naší grafice.

Nevzdávejte život s pohybem

Pokud patříte mezi lidi, kteří celý život pravidelně sportují, bude pro vás výpadek z vaší běžné rutiny dost možná těžký a budete se chtít zřejmě co nejdříve vrátit zpátky. Buďte ale opatrní a začněte postupně, zejména pokud byla vaše pauza delší (měsíc a více). Nejhorší je rezignovat na sport úplně, což se stává lidem, kteří se rozhodli zhubnout a sport berou jako nutné zlo.

Často se sportem končí i lidé, kteří z nějakého důvodu změní životní styl. Najdou si například novou práci, partnera, narodí se děti. A na pohyb není najednou čas. V takových případech je dobré se přizpůsobit. Sportujte alespoň v omezené míře, dělejte cokoli, co udrží vaši kondičku alespoň částečně. Je důležité si uvědomit, že fyzická aktivita je důležitá nejen pro hubnutí, ale pro vaše zdraví celkově.