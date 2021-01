Hubnoucí diety nemohou zákonitě fungovat, tvrdí odbornice. Navrhuje jen jedno řešení

Proč existuje tolik druhů diet, když se pokaždé jedná o jeden a ten samý záměr - zhubnout? Jak vybrat takové stravování, které bude fungovat úspěšně i pro naše tělo? To zjišťujeme v dalším videorozhovoru o výživě s Margit Slimákovou, specialistkou na zdravotní prevenci a výživu.

Zatímco jedna dieta hlásá nízký příjem sacharidů, jiná zase preferuje velký obsah zeleniny. A když toužíme trochu srovnat své křivky, abychom dopnuli džíny nebo se jen cítili dobře, je to skoro nadlidský výkon vybrat takovou dietu, která by zaručovala pokles nabraných kilogramů.

Podle Slimákové ale žádná z diet, které se ve světě kdy zrodily, nemůže fungovat dlouhodobě. "Dieta je nepřirozené omezování se, které tělu z dlouhodobého hlediska neprospívá," podotýká odbornice na výživu. Změna jídelníčku, která avizuje úbytek kilogramů, není řešením, zvlášť pokud se jedná o snížení počtu snědených kalorií nebo velikosti jednotlivé porce. Přechod na dietu se záměrem rychlého úbytku váhy není podle odbornice žádným řešením. "Tělu se sníží výdej a jsme pak v jo-jo efektu. A původní hmotnost je opět nazpátek," upozorňuje Slimáková s tím, že takové diety nás pak jen stresují, vzbuzují nespokojenost.

Ideální dieta je ta, že žádnou nepotřebujete

"Jsem zastáncem toho, aby člověk jedl kvalitně a dobře celý život, našel si tak svůj životní styl, který mu vyhovuje, aby nepotřeboval diety. Protože když budeme jíst skutečné potraviny, tedy základní, průmyslově neupravené, a z nich vařit jídlo, těmito potravinami se nemůžeme nijak přejíst, a nemůžeme tedy ani z nich ztloustnout. A není potřeba žádná dieta," tvrdí Slimáková.

První musí být snaha, výsledky budou ale trvalé

Jenže tu slast, která přichází, když chroupete chipsy, olizujete sladkou šlehačku z dortu nebo se zakousnete do šťavnatých hranolek, nemůže nahradit mrkev nebo čočka. Slimáková připouští, že člověk, který běžnou stravu, postavenou na ultrazpracovaných produktech a mající umělé vůně, zvýrazňovače chutě a hromady cukru, ze skutečných potravin nebude mít na začátku velký požitek. "Přijdou mu málo dochucené. A bude mít pocit, že nedostává to, co by měl," přiznává specialistka na zdravou výživu.

Prvním krokem k trvale štíhlému a především zdravému tělu je snaha. "V první fázi musí být posun, že člověk první dva tři měsíce začne jíst stravu z kvalitních potravin a bude pak vnímat, že mu to dělá dobře. A pak už jen v tom pokračovat," uzavírá Slimáková.