Každý osmý muž v Česku má rakovinu prostaty. Včasné odhalení rozhoduje o životě i smrti

„Muži se obvykle o své zdraví nestarají tak jako ženy a často přicházejí k lékaři pozdě. Listopad a s ním spojený Movember je proto ideálním časem připomenout si, že starat se o své zdraví není slabostí, ale projevem zodpovědnosti nejen vůči sobě, ale i svým blízkým,“ říká MUDr. Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která už jedenáct let vzdělává veřejnost o prevenci onkologických onemocnění.
Rakovina varlat: onemocnění mladých mužů
Rakovina varlat je nejčastější nádorové onemocnění u mužů ve věku 15–35 let. Každý rok si tuto diagnózu v Česku vyslechne přibližně 500 mužů, ale víc než 95 % z nich se úplně uzdraví. S onemocněním bojovali například i cyklista Lance Armstrong, herec a komik Tom Green, český badmintonista Petr Koukal nebo hokejista Dominik Hrníčko.
Klíčem k včasné diagnostice je znát své tělo a nepřehlédnout varovné signály. Základem prevence je pravidelné samovyšetření varlat, které je jednoduché a zabere jen pár minut měsíčně. Ideální je provádět ho po teplé sprše. Muž by si měl varlata nejprve prohlédnout a následně prohmatat, všímat si změn velikosti, tvaru nebo bulek. Se samovyšetřením mohou mužům pomoci také jejich partnerky.
Každý měsíc samovyšetření varlat připomene aplikace Preventivka, která uživatelům zdarma také poradí, jak přesně postupovat a čeho si všímat. „Vzhledem k tomu, že se mohou nádory varlat rozvíjet už v období puberty, je důležité, aby se o samovyšetření mluvilo otevřeně i mezi velmi mladými muži,“ vysvětluje Kateřina Šédová.
Kromě toho, co mohou muži objevit při samovyšetření, se může rakovina varlat projevovat také únavou či nevolností, otokem nebo bolestí varlat a potížemi při močení, jako je například obtížné zahajování močení, slabý nebo přerušovaný proud, pocit nedokonalého vyprázdnění, krev v moči či ejakulátu.
Rakovina prostaty: častý, ale léčitelný nepřítel
Zatímco rakovina varlat postihuje spíš mladší muže, rakovina prostaty se objevuje především po padesátce. Ročně ji v Česku lékaři diagnostikují více než 9 000 mužům, což z ní dělá po rakovině kůže nejčastější onkologické onemocnění u mužů. Během života jí onemocní 1 z 8 mužů. U více než dvou tisíc z nich je každý rok odhalena až ve chvíli, kdy je v pokročilém stádiu a léčba bývá složitější.
Ani rakovina prostaty se nevyhýbá známým mužům. Prodělali jí například herci Ben Stiller a Robert De Niro nebo hudební skladatel Andrew Lloyd Webber. V České republice povědomí o tomto onemocnění v poslední době zvedal zejména ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, kterému bylo diagnostikováno v roce 2024. Problémem je, že nádor prostaty může dlouho růst bez viditelných příznaků. Právě proto je tak důležitá prevence. Od roku 2024 mají čeští muži možnost využít screening rakoviny prostaty, který umožňuje nemoc zachytit dřív, než se projeví. Jen během prvních šesti měsíců jeho fungování se do něj zapojilo zhruba 80 tisíc mužů ve věku 50–69 let. U 9 % z nich byla objevena zvýšená hladina PSA – prostatického specifického antigenu, která může naznačovat změny v prostatě.
Vyšetření zabere jen pár minut a nebolí. Lékař provede jednoduchý odběr krve a podle výsledku doporučí další postup. Pokud je hodnota PSA v normě, muž přijde znovu až za 2 až 4 roky. Při zvýšených hodnotách následuje konzultace s urologem, který na základě dalších vyšetření může pacienta poslat do akreditovaného centra k provedení magnetické rezonance. Díky přesnosti tohoto zobrazení dokážou radiologové odlišit muže, u kterých bude potřeba provést biopsii.
K rizikovým faktorům rakoviny prostaty patří věk, genetika a životní styl. Větší riziko mají muži, jejichž otec nebo bratr prodělali rakovinu prostaty, nebo ti, kteří nesou genetické mutace BRCA1 a BRCA2. Riziko rakoviny prostaty stoupá po 50. roce věku.
Síla starat se o sebe
Naopak prevenci rakoviny prostaty a varlat podporuje zdravý životní styl. Pomáhá pravidelný pohyb, zdravá a vyvážená strava s menším množstvím červeného masa a živočišných tuků, udržování přiměřené hmotnosti a omezení alkoholu a kouření. Dlouhodobě pomáhá také kvalitní spánek a zvládání stresu. Movember není jen o fotkách s kníry na sociálních sítích. Připomíná, že skutečná síla je v prevenci. V tom, že by si i muži měli udělat čas na sebe, zajít k lékaři a postarat se o své zdraví dřív, než je k tomu donutí nemoc.
VIDEO: Návod na samovyšetření varlat
