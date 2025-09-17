Ikona počasí
Rakovina prostaty nebolí. Ročně na ni v Česku zemře kolem 1500 mužů

ProstataFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Rakovina prostaty je u mužů už několik let nejrozšířenějším typem nádorového onemocnění. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je karcinom prostaty každoročně diagnostikován více než osmi tisícům mužů. Až čtvrtina z nich přichází do urologických ordinací pozdě.

Rozpoznat rakovinu prostaty v počátečním stadiu je v podstatě nemožné – je bezpříznaková, nebolí a v začátcích nezpůsobuje žádné obtíže. Pro její odhalení jsou zásadní preventivní prohlídky u urologa. Do urologických ordinací se čeští muži ale příliš nehrnou. Podle dostupných údajů dochází na pravidelné preventivní prohlídky jen necelých 10 procent českých mužů. „Představíme-li si prostatu jako citrus, tak nádor vzniká v periferní zóně, tedy ve slupce, močová trubice prochází dužinou. Nádor tedy není v kontaktu s močovou trubicí a v počátečním stadiu žádné obtíže nezpůsobuje. Právě proto je důležitá prevence. Preventivní vyšetření prostaty doporučujeme od 50. roku věku, u mužů s genetickými předpoklady dokonce již od 40 let. U nádorových onemocnění platí, že včasný záchyt může znamenat plné vyléčení, zatímco pozdní diagnóza výrazně zhoršuje prognózu. Bohužel kvůli zanedbání prevence až 25 procent pacientů přichází do ordinace pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ upozornil urolog Ondrej Kaplán.

Jedním z hlavních důvodů, proč muži návštěvu urologa odkládají, jsou obavy z průběhu vyšetření. Strach však často pramení spíše z neznalosti než ze špatné zkušenosti. Moderní diagnostické metody jsou dnes rychlé a šetrné. „Vyšetření je mírně nepříjemné, ale určitě není třeba se ho obávat. K diagnostice se využívají krevní testy – odběr PSA (prostatický specifický antigen), dále vyšetření přes konečník, kontrola moči, ze zobrazovacích vyšetření magnetická rezonance. Všechny tyto metody se doplňují, což zvyšuje šanci na včasné odhalení onemocnění. Díky screeningovým programům a zlepšující se osvětě pacientů je 75 procent nádorových onemocnění odhaleno včas,“ uvedl lékař.

Přestože se jedná o závažnou diagnózu, při včasném záchytu bývají nádory postihující prostatu dobře a efektivně léčitelné. „Léčba rakoviny prostaty závisí na stádiu onemocnění, věku pacienta a jeho celkovém zdravotním stavu. U časně zachycených nádorů je možné provést chirurgické odstranění prostaty nebo využít ozařování, které ničí nádorové buňky. V některých případech se volí tzv. aktivní sledování, kdy se nádor pouze pravidelně kontroluje, protože roste velmi pomalu a nemusí pacienta bezprostředně ohrožovat. U pokročilejších stádií se používá hormonální léčba, která snižuje hladinu mužských hormonů podporujících růst nádoru, případně chemoterapie či moderní cílená léčba,“ popsal Ondrej Kaplán.

Magnetická resonance prostaty odhalující její zvětšení pomáhá při diagnostice nádorů, usměrňuje léčebná rozhodnutí a slouží ke sledování zdravotního stavu prostaty.
Magnetická resonance prostaty odhalující její zvětšení pomáhá při diagnostice nádorů, usměrňuje léčebná rozhodnutí a slouží ke sledování zdravotního stavu prostaty.
Foto: Shutterstock

Riziko výskytu rakoviny prostaty stoupá s věkem, nejvíce případů je diagnostikováno u mužů mezi 65 a 75 lety. Přestože moderní medicína nabízí účinné možnosti léčby, klíčovou roli vedle preventivních návštěv urologa hraje i životní styl. „Vedle pozitivní rodinné anamnézy patří mezi rizikové faktory kouření, obezita a nevhodná strava. Vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu, vlákninu a omega-3 mastné kyseliny hraje v prevenci významnou roli. Naopak nadměrná konzumace červeného masa, tučných jídel a alkoholu by měla být omezena. Prevence dál zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu a dostatečně častou ejakulaci, některé studie doporučují zhruba 20krát měsíčně,“ uzavřel urolog.

