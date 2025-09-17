Rakovina prostaty nebolí. Ročně na ni v Česku zemře kolem 1500 mužů

Rozpoznat rakovinu prostaty v počátečním stadiu je v podstatě nemožné – je bezpříznaková, nebolí a v začátcích nezpůsobuje žádné obtíže. Pro její odhalení jsou zásadní preventivní prohlídky u urologa. Do urologických ordinací se čeští muži ale příliš nehrnou. Podle dostupných údajů dochází na pravidelné preventivní prohlídky jen necelých 10 procent českých mužů. „Představíme-li si prostatu jako citrus, tak nádor vzniká v periferní zóně, tedy ve slupce, močová trubice prochází dužinou. Nádor tedy není v kontaktu s močovou trubicí a v počátečním stadiu žádné obtíže nezpůsobuje. Právě proto je důležitá prevence. Preventivní vyšetření prostaty doporučujeme od 50. roku věku, u mužů s genetickými předpoklady dokonce již od 40 let. U nádorových onemocnění platí, že včasný záchyt může znamenat plné vyléčení, zatímco pozdní diagnóza výrazně zhoršuje prognózu. Bohužel kvůli zanedbání prevence až 25 procent pacientů přichází do ordinace pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ upozornil urolog Ondrej Kaplán.