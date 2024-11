Jak začít se sportem: průvodce pro ty, kteří to stále odkládají "na zítra"

Patříte mezi ty, kteří vědí, že by do svého rozvrhu měli začlenit nějaký pohyb, ale pokaždé vám do toho něco vleze? Můžete samozřejmě čekat na konec roku a dát si novoroční předsevzetí - smutná skutečnost ovšem je, že jen málokdy se nám je daří dodržet. Většina lidí si v lednu zakoupí permanentku do fitka jen proto, aby se motivovali, a pak tam už nikdy víc nevkročili. Není náhoda, že mnoho z nás si slibuje, že se sportem začne hned zítra a nikoli dnes.

Chcete vědět, jak zlomit tento prokletý cyklus? Podívejte se do galerie.