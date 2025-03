Pro lidi s nadváhou může být hot jóga ideální, spálí dvojnásobek, říká instruktorka

Strach je jednou z nejtoxičtějších emocí vůbec, pokud se bojíte s něčím začít, tak zpravidla vůbec nezačnete. A faktem je, že mnohým se počáteční strach ani překonávat nechce, protože ve skutečnosti se cvičením ani začít nechtějí. Prostě si řeknou, že by to nezvládli a špatně by se cítili a já nevím co ještě. První důležitou otázkou, kterou by si tedy měl člověk položit, je: „Opravdu chci ve svém životě něco změnit, nebo pouze vím, že bych měl/měla, ale v podstatě se mi do toho vůbec nechce a moje tělesná schránka na tom ještě není tak zoufale, aby mě to donutilo?“ Můžete koně přivést k prameni, ale pít ho nedonutíte. Je to na každém z nás, ale zkusme k sobě být alespoň upřímní a nevymlouvat se.

Ale abych byla taky trošku inspirativní, tak právě jóga by vás měla naučit poznat právě to „vaše“ tělo a naučit vás s ním zacházet – to znamená cvičit tak, aby vám to bylo k užitku. A už vůbec by jóga neměla být o srovnávání, a to s kýmkoliv.