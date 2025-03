Menstruace vs. sport? Už ne! Česká značka Snuggs se spojila se světovou superligou

Ženskou ligu, která jí učarovala, se tak rozhodla podpořit. „Chtěli jsme tím, co děláme, ještě více pomoci a růst ženského fotbalu urychlit. A to skrz spolupráci s top klubem, se kterým uděláme osvětu ženskému fotbalu, nabídneme řešení pro menstruaci během sportu a ještě podpoříme mladé hráčky.“ Volba padla na úspěšný klub Manchester City. „Mají rozmanitý tým z celého světa, budují tréninkové zázemí čistě pro ženy a mladé holky v akademii, mají krásný stadion pouze pro ženy. Pochopili příležitost spojit se s námi a společně to posunout dál. Velkou roli taky hrál zájem kapitánky klubu, vítězky z Eura 2022 a jedné z nejlepších britských obránkyň Alex Greenwoodové, která se stala ambasadorkou Snuggs. To je obrovský ,statement‘, že se taková osobnost k tématu přihlásí,“ pochvaluje si Šejdová.