Endometrióza je nemoc těla i duše. S tvrzením, že je nevyléčitelná, nesouhlasím, říká terapeutka

Gabriela Tuatti se pohybuje na pomezí dvou světů – celostní naturoterapie a fytoterapie a klasické medicíny. Sama je přesvědčená, že právě v propojení západní medicíny a celostních metod je budoucnost. „Je načase začít vnímat tělo komplexně. Pacientky celostní přístup vyhledávají a lékaři se takové spolupráci postupně otevírají,“ říká. Ne vždy však byla situace takhle příznivá. Zatímco před lety někteří lékaři nešetřili skepsí a obrazně ji „upalovali“, nyní naturoterapeutku zvou na lékařské kongresy a posílají k ní své pacientky na konzultaci. „Někteří doslova říkají ‘vůbec tomu nerozumím, ale věřím tomu’,“ směje se energická terapeutka.
Most mezi pacientkami a lékaři
V poslední době se Gabriela Tuatti věnuje představování specializovaných gynekologických center a lékařů zaměřených na léčbu endometriózy. Impulz přišel z pacientské organizace Endotalks, kde působí jako garantka za naturoterapii. „Když mě oslovili, byla jsem skeptická. Nevěřila jsem, že mě budou lékaři brát vážně. Nakonec to ale bylo léčivé i pro mě samotnou, protože jsem si sama nesla frustraci z vlastní zkušenosti pacientky s endometriózou,“ vypráví Gabriela.
Cílem je ukázat ženám,
že taková centra existují a že nabízejí komplexní péči od
gynekologů přes chirurgy a urology až po psychologa. A
že jsou to
lékaři, kteří se vzdělávají a zaměřují se právě na
endometriózu. „Na sociálních
sítích stále potkávám ženy, které o specializovaných centrech
nikdy neslyšely," líčí Tuatti s tím, že není
výjimkou, když narazí na ženy, které úplně odmítají
navštívit gynekologa.
S lékaři, které představuje, probírá ve svých videích praktické otázky, které pacientky zajímají – co jim pracoviště může nabídnout, jaké jsou čekací doby, zda potřebují žádanku, ale i to, jak probíhá multioborová spolupráce s fyzioterapeuty, psychology, urology ad.
Endometrióza je onemocnění, při
kterém se tkáň podobná děložní sliznici usazuje mimo děložní
dutinu. Takovou tkáň lékaři označují jako ložisko
endometriózy. Ložiska endometriózy se často nacházejí ve
vaječnících, ve vejcovodech nebo ve tkáni kolem dělohy. Mohou se
však vyskytovat i v jiných částech těla. Ačkoli v posledních
několika desetiletích byl učiněn značný pokrok ve výzkumu
endometriózy, patogeneze (vznik a vývoj) tohoto onemocnění stále
není zcela objasněna.
Ženy by neměly mít jen jednu možnost
Rozhovory začala natáčet hlavně v endocentrech, kde pacientky najdou odborníky, kteří se v oblasti endometriózy dále vzdělávají a dokážou nabídnout šetrné, minimálně invazivní postupy. „Někdy ženy od běžného gynekologa odcházejí s návrhem radikálního zákroku, třeba odebrání dělohy. A pak v endocentru zjistí, že to vůbec není nutné,“ vysvětluje. Vzpomíná na konkrétní pacientku, které kvůli adenomyóze a myomu doporučili hysterektomii. „Byla psychicky na dně, cítila, že na to není připravená. Propojila jsem ji s empatickým lékařem z Prahy, který se specializuje na minimálně invazivní zákroky. Když jí oznámil, že o orgány nepřijde, zhroutila se mu v ordinaci úlevou. To jsou silné momenty, které potvrzují, jak důležitý je druhý názor.“
Pacientkám chybí naslouchající lékaři
Na
otázku, co ženám v kontaktu se
zdravotním systémem nejvíc chybí, Gabriela Tuatti odpovídá, že
je to čas. Čas, kdy by jim lékař
věnoval plnou pozornost. Hlavně běžní
gynekologové mívají přísně vyměřený čas, který pacientce
mohou dát. Nemají dostatečný prostor se jim věnovat. „V
endocentrech je to lepší, času je víc. Spolupracuji ale i s
lékaři, kteří nejsou součástí endocenter a dovedou s
pacientkou sedět třeba hodinu, někteří i dvě, když cítí, že
je to potřeba.“
„Osobně vnímám, že tohle je to, co žena potřebuje – potřebuje se vypovídat. Zároveň je důležité si uvědomit, že lékař nemůže být v jedné osobě psycholog, nutriční terapeut, fyzioterapeut, nautotrerapeut, gynekolog a ještě odborník na endometriózu zároveň. Někdy mám pocit, že to ženy trochu očekávají,“ směje se Tuatti. „Nicméně v tom vidím sílu té spolupráce, kdy je lékař může odkázat na další odborníky.“
Gabriela Tuatti
Gabriela Tuatti pomáhá ženám s hormonální nerovnováhou. Sama prošla těžkou endometriózou, medicína jí předpovídala bezdětnou budoucnost. Radikálně změnila svůj životní styl, stravovací návyky i vztah k sobě samotné, následně porodila dva syny. Svou zkušenost vtělila do konceptu naturoterapie a už více než deset let pomáhá dalším ženám na cestě za zdravím a mateřstvím. Stála také u zrodu čistě přírodního doplňku stravy Arevali NaturEndo, který kombinuje imunoregulátor talaromycin a fytoprogesteron z byliny wild yam.
Nemoc těla i duše
Podle Gabriely Tuatti je endometrióza mnohem víc než jen diagnóza potíží na fyzické rovině. „Endometrióza se chová jako autoimunitní onemocnění. Je to nemoc těla i duše a vnímám ji i jako nemoc psychosociální,“ vysvětluje. Estrogenní dominance podle ní souvisí i s tím, že dnešní společnost více pěstuje vnější ženství než to vnitřní. Kromě genetických faktorů hrají roli i životní styl a prostředí. „Kvalita stravy, ovzduší, stres, tlak na výkon… Ženy v minulosti nebyly pod takovým tlakem. A chybí nám i mezigenerační soužití. Děti nevychováváme ‘v kmeni’, ale v malých ‚monokulturách‘. To podle mě není zdravé ani pro jednotlivce, ani pro společnost,“ říká Gabriela, sama matka dvou chlapců.
Mýtus, že bolest k menstruaci patří
Bolestivá menstruace je jedním z nejčastějších příznaků endometriózy, přesto je ve společnosti zakořeněné přesvědčení, že „to k tomu patří“. „Myslet si, že menstruace má bolet, je nešťastné,“ říká Gabriela. „Jsem ráda, že se o tom mluví čím dál víc a že pacientské organizace o tom vzdělávají i ve školách. To je důležité.“
„Zároveň je velký rozdíl mezi bolestivou menstruací vlivem endometriózy a bolestivou menstruací vlivem například fyziologicky špatně postaveného pánevního dna nebo jiných potíží. Bolest u endometriózy je mnohem intenzivnější. Proto nefunguje, když matka řekne dceři: ‚Prosím tě, co tady hysterčíš, mě to taky bolí a nelítám po doktorech, to musíš vydržet.‘ To je úplně jiný typ bolesti,“ popisuje Gabriela, která už jako teenagerka kvůli takovým bolestem při menstruaci omdlévala a často končila v nemocnici.
Polopravdy a nebezpečné rady
S endometriózou se pojí řada mýtů. „Stále se traduje, že těhotenství nemoc vyléčí. To není pravda. U některých žen se příznaky zmírní, ale u jiných se objeví až po porodu druhého či třetího dítěte,“ upozorňuje Gabriela Tuatti. Další spornou tezí je, že endometrióza je nevyléčitelná. „Já s tím nesouhlasím. Sama jsem důkazem, že se dá dostat do remise – už osmnáct let jsem bez příznaků. Medicína říká, že endometrióza vyléčitelná není, ale to se tvrdí i o jiných nemocech. Já věřím, že vyléčit jde,“ říká rozhodně. Ženám doporučuje opatrnost při hledání informací. „Internet je plný rad typu ‚mně pomohlo tohle, tobě to pomůže taky‘. Jenže endometrióza je i z lékařského hlediska u každé ženy jiná, liší se lokalitou, intenzitou atd. Proto bych varovala před nahodilými doporučeními a raději vyhledala odborníka, který má s nemocí vlastní zkušenost a má výsledky,“ radí naturoterapeutka.
Cesta k uzdravení
Gabriela sama žije v remisi endometriózy už osmnáct let. I
když slovo remise nepovažuje za přesné, považuje se za
vyléčenou. Klíčové pro obrat k lepšímu bylo podle ní období
prvních šesti let po operaci,
kdy radikálně změnila životní styl. Vynechala průmyslově
zpracované potraviny, alkohol i kávu, začala se vědomě hýbat,
chodit do přírody a hledala cestu k vitalitě a vyživení
oslabeného těla. „Bylinky mi byly velkým pomocníkem, ale i v
téhle oblasti je spousta mýtů a nebezpečných rad,“ dodává.
Když se tělo zklidnilo, zesílilo a byla bez bolestí, zaměřila se na psychohygienu. „Urovnala jsem si vztahy, sama k sobě i s rodinou, znovu jsem se napojila na svůj cyklus – o který jsem přišla na pět let, když jsem byla kvůli léčbě v nedobrovolném přechodu. I u žen, s kterými pracuji, často vidím výsledek – když se zaměří na tělo i duši a pracují se svým vztahem k tomu, co to pro ně znamená být žena, mít menstruaci.“ Důležitou součástí Gabrielina uzdravení byla i spirituální rovina: učení se odpočinku, spánek, hledání rovnováhy mezi výkonem a klidem. Vše, co jí pomohlo, spojila v unikátním konceptu naturoterapie, který předává svým klientkám.
Proměna atmosféry
Za poslední roky vnímá Gabriela poměrně velkou změnu i v samotné společnosti. „Dřív ženy přicházely s tím, že tomu, co dělám, moc nevěří, ale už nevědí, co dál. Dnes přicházejí s důvěrou, protože slyšely, že to funguje. To je velký posun.“ Velký podíl na tom má podle ní i medializace – pacientské organizace, veřejně známé ženy i celebrity, které o endometrióze otevřeně mluví. „A když slyším na lékařských kongresech, že se diskutují postupy, které s pacientkami dělám už dvanáct let, a dnes je potvrzují studie… to jsou chvíle, kdy se mi derou slzy do očí. Ne kvůli egu, ale proto, že se opravdu utváří bezpečný prostor, kde ženy mohou hledat cestu k uzdravení.“
