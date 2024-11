Cvičení, které je splněným snem mnoha žen. "Útulné" kardio je lepší než nic

Na sociálních sítích se hitem v oblasti fitness od srpna stalo "cozy cardio". Tiktokerka Hope Zuckerbrowová se tehdy podělila o svou představu o ideální cvičební rutině, kterou charakterizovala jako cozy, neboli útulnou (z nedostatku lepších českých slov).

Zuckerbrowová doporučuje vytvořit si k lehkému cvičení, jako je třeba procházka, domácí pilates nebo jiná dynamická sestava, svou vlastní, pohodlnou atmosféru. K ní stačí třeba oblíbený pořad v televizi nebo seriál, zapálená svíčka, příjemné osvětlení - každému podle jeho libosti. V zásadě jí jde o to, aby ženy reformovaly svůj vztah ke cvičení a našly si svůj vlastní způsob, jak se na něj těšit, nikoli jej brát jako otravnou povinnost.

"Společnost klade ohromný tlak na ženy, aby nějakým způsobem vypadaly, a kvůli tomu mnoho z nich vnímá cvičení jako trest nebo prostě způsob, jak se zbavit přebytečných kalorií z posledního chutného jídla, které snědly… nebo ani nesnědly," tvrdí Zuckerbrowová, kterou si mezičasem pozvali i do ranní talkshow Good Morning America. "Cozy cardio to má v úmyslu přepsat. Představa útulnosti se u každého liší, u mě je to nějaká atmosféra, třeba osvětlení, zapálená svíčka, příchuť mého oblíbeného kafe s proteinem nebo můj oblíbený seriál. To jsem pak prostě aplikovala i na své cvičení."

Zdá se, že tento přístup se zamlouvá nemálo lidem - termín "cozy cardio" vyhodí na Google přes 17 milionů výsledků a tohle číslo pořád roste. Jak to ale bývá, objevily se okamžitě i kritické hlasy, podle kterých je tak pohodové cvičení neefektivní a odfláknuté. Je ovšem potřeba si uvědomit, pro koho je také přednostně určené: ocení je zejména lidi, kteří s cvičením začínají, případně jej pouze trpí nebo jej nijak zásadně neužívají. Pointou je si z něj udělat činnost, na kterou se můžete těšit. A do svého harmonogramu jej mohou začlenit i oddaní sportovci, pro které představuje čistě relaxační pohyb.

Nezpochybnitelné výhody cozy kardia spočívají zejména v jeho udržitelnosti: díky přidaným elementům se cvičení stane snadněji součástí vaší denní rutiny. Je přístupné prakticky komukoli, nevyžaduje zvláštní investice a postačí vám k němu i soukromí domova. Investovat můžete, ale nemusíte, třeba do vlastního běžeckého pásu, stepperu nebo rotopedu.

"S cozy kardiem jsem začala, abych uzdravila svůj postoj ke cvičení, ale rychle se to změnilo na projev meditační sebelásky," rozplývá se Zuckerbrowová. "Má to snížit pocit tlaku a pomoct vám zase si užívat pohyb samotný. Má vás to naučit, že stojíte za ten vynaložený čas. Vaše tělo si to zaslouží, ale vaše mysl si to zaslouží ještě víc."