Co vám o fazetách neřekli? Odborníci varují před nešetrnými zákroky

Cesta do Turecka a zuby zbroušené na „ špalky “

Stačí pár minut na sociálních sítích a najdete stovky videí z cest do zahraničí – nejčastěji do Turecka – kde klienti podstupují extrémní zákroky. Zdravé zuby jsou zde mnohdy kompletně zbroušeny, aby na ně mohly být nasazeny fazety nebo korunky. Výsledek sice na první pohled vypadá atraktivně, ale co se skrývá pod povrchem? Ve skutečnosti jde často o nevratné poškození zubní skloviny a často i kompletní umrtvení zubu, které si lidé nechávají udělat ve velmi mladém věku, a to jen kvůli vizuálnímu efektu.