Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Běžná infekce se změnila v horor. Ženě po antibiotikách museli amputovat prsty

Antibiotika
AntibiotikaFoto: Shutterstock
Antibiotika
AntibiotikaFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Když se 69leté Angličance udělalo špatně, vyhledala lékařskou pomoc. Netušila ale, že jí špatná diagnóza a následná léčba antibiotiky vyjde tak draze: nejenže skončila v kómatu, ale navíc přišla o prsty na nohou i rukou. Teď s potížemi zvládá i ty nejjednodušší denní úkoly.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Shirley Bartram je 69 let a žije v Gravesendu v anglickém Kentu. Její život se před třemi lety obrátil naruby kvůli běžné, ale nebezpečné infekci. V polovině září 2022 v nemocnici ve městě Dartford vyhledala lékařskou pomoc. Trpěla silnými bolestmi v levém boku, zvracela, měla problémy s močením a zvýšenou srdeční frekvencí. Podle lékařů šlo o banální problém  zánět ledvin, který se rozhodli léčit antibiotiky. Ty pacientce podali nejprve intravenózně a po několika hodinách ji poslali domů s tabletami.

Paracetamol
Paracetamol

Paracetamol pod palbou hoaxů. Ve skutečnosti je nejbezpečnější volbou pro těhotné, říká lékárnice

Zdraví

Bohužel její stav se rychle zhoršil. Shirley začala mít vysokou horečku a celkovou slabost. Nakonec skončila v nemocnici v kritickém stavu a byla uvedena do kómatu.

Po dvou týdnech se Shirley probudila a zjistila, že její tělo utrpělo závažné následky. Na rukou i nohou začala odumírat tkáň na konečcích prstů. Lékaři jí diagnostikovali sepsi, nebezpečnou systémovou infekci, která byla způsobena špatně zvolenými nebo slabými antibiotiky proti infekci ledvin. Její orgány začaly selhávat a několikanásobní máma a babička strávila na jednotce intenzivní péče čtyři týdny.

Nakonec museli lékaři přijmout nelehké rozhodnutí – amputovat některé prsty, aby zachránili zbytek rukou a nohou. Shirley se BBC svěřila s tím, že po amputaci prstů je pro ni náročné i denní maličkosti. Nedovede třeba udržet propisku, umýt si vlasy, zapnout si knoflíky nebo vařit. A jelikož přišla i o prsty na nohou, má problém s udržením rovnováhy. Chůze je bolestivá a vyčerpávající. Pořád padám, popisuje seniorka s tím, že traumatická zkušenost si na ní vybrala i emoční daň a ohledně svých rukou se cítí velice nejistá.

Reklama
Shirley předtím, než onemocněla po chybě s antibiotiky. Prsty na rukou a nohou po chybě s antibiotiky zčernaly a „odpadly“.
Shirley předtím, než onemocněla po chybě s antibiotiky. Prsty na rukou a nohou po chybě s antibiotiky zčernaly a „odpadly“.
Foto: Profimedia.cz

Shirley přiznává, že ji stále trápí pochybnosti, zda personál nemocnice opravdu udělal vše, co bylo možné, aby zabránil tomu, co se jí stalo. „Zasloužím si odpovědi,“ říká důrazně. Doufá přitom, že sdílením svého příběhu přispěje k většímu povědomí o sepse a ukáže, jak i na první pohled běžné či banální zdravotní problémy mohou vést k vážným komplikacím.

Zdroje: BBC, Profimedia, WalesOnline

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama