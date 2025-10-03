Shirley Bartram je 69 let a žije v Gravesendu v anglickém Kentu. Její život se před třemi lety obrátil naruby kvůli běžné, ale nebezpečné infekci. V polovině září 2022 v nemocnici ve městě Dartford vyhledala lékařskou pomoc. Trpěla silnými bolestmi v levém boku, zvracela, měla problémy s močením a zvýšenou srdeční frekvencí. Podle lékařů šlo o banální problém – zánět ledvin, který se rozhodli léčit antibiotiky. Ty pacientce podali nejprve intravenózně a po několika hodinách ji poslali domů s tabletami.