Paracetamol pod palbou hoaxů. Ve skutečnosti je nejbezpečnější volbou pro těhotné, říká lékárnice

ParacetamolFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Paracetamol, běžně používaná účinná látka (lék Tylenol s acetominofen v USA), podle Donalda Trumpa může způsobovat autismus. Takové tvrzení nepřináší nová fakta — ale působí jako rozbuška.

Tohle tvrzení ale vidím jako pořádnou rozbušku! Protože může mít značný dopad na chování těhotných žen, protože zasévá strach. A strach vede k panice a nedůvěře. Ne kvůli obsahu, ale kvůli dopadu," říká lékarnice Mgr. Zdenka Morvai, která je rovněž specialistkou na zdraví maminek a dětí.

Jakmile se diskuse o léčivech vzdálí od vědeckých důkazů, prostor zaplní panika, polopravdy a unáhlené závěry. Největší riziko přitom nehrozí těm, kteří dezinformace šíří, ale těm, kteří je berou vážně, a kterých se přímo týká — těhotným ženám a malým dětem. Pokud budoucí matka uvěří, že paracetamol ohrožuje vývoj plodu, může se mu začít vyhýbat i tehdy, kdy je jeho použití medicínsky žádoucí. Strach pak otevírá dveře skutečnému riziku — neléčené horečce. Zvýšená teplota v těhotenství není banalita: může negativně ovlivnit vývoj mozkové tkáně a nervového systému plodu. Jinými slovy: obava z autismu může vést k rozhodnutí, které samo o sobě vývoj plodu ohrozí víc než samotný lék.

Paracetamol je přitom lékem první volby při horečce a bolesti u těhotných i dětí. Má ověřený bezpečnostní profil, je dostupný bez předpisu a správně užívaný přináší rychlou úlevu. V případě těhotných žen jde navíc o jedinou doporučenou účinnou látku proti horečce a bolesti, kterou lze bezpečně podávat ve všech trimestrech. Oproti tomu ibuprofen je ve třetím trimestru považován za rizikový – může způsobit předčasné uzavření tzv. ductus arteriosus (Botallovy tepenné dučeje), což je cévní spojka mezi plicnicí a aortou, která je u plodu přirozeně otevřená a uzavírá se až po porodu. Pokud dojde k jejímu uzavření příliš brzy, může to negativně ovlivnit vývoj plic a srdce dítěte.

Zdravotnictví ale není jen o medikaci — je i o důvěře, komunikaci a odpovědnosti. Když významné osobnosti šíří neověřené nebo lživé informace, podkopávají důvěru ve zdravotnické autority. Výsledkem je zmatek, iracionální rozhodování a zbytečné zdravotní komplikace. Pacienti pak často jednají proti svému nejlepšímu zájmu, byť v dobré víře.

Donald Trump svým výrokem nepřispěl k lepší ochraně dětí. Nepřinesl důkazy, nevyslovil relevantní otázku. Jen přilil olej do ohně nedůvěry, která ve společnosti doutná už roky. A právě proto je nutné znovu nahlas říct: Paracetamol je bezpečný, pokud se užívá správně. Rozhodnutí o jeho použití by se měla opírat o data, nikoli o dojmy.

Zdroj: Mgr. Zdenka Morvai, YouTube.com

