Běhejte raději v přírodě. Tvrdé povrchy stojí za nárůstem zánětů šlach u běžců

Běžecká ebeceda 1. Běh pozpátku – ruce držíte stejně jako při běhu vpřed, hlavu neotáčíte.

2. Běh stranou – na špičkách, ruce podél těla, běží se bokem střídavě noha přes nohu.

3. Odpichy neboli jelení skoky – v rozběhu vyskočte vpřed s přední nohou pokrčenou v koleni a zadní nohou zanoženou, nohy ihned střídejte.

4. Lifting – v běžeckém postoji propínejte na jedné noze střídavě patu/špičku, nejprve na místě, poté se takto pohybujte vpřed.

5. Předkopávání – na místě přednožte nohu propnutou v koleni i kotníku, střídejte nohy v rytmu běhu, posouvejte se vpřed.

6. Skipping – nohy zvedejte střídavě tak, aby koleno ve výšce pánve svíralo pravý úhel, postupně zrychlujte a posouvejte se vpřed.

7. Cval stranou – skoky provádějte s rukama v bok, nohy jsou roznožené a v letu se dotknou kotníky.

8. Zakopávání – stůjte vzpřímeně, zakopávejte nohy patami až k hýždím, ze stoje se vydejte vpřed.



Během běhu při dopadu nohy na podložku vznikají otřesy, které mohou mít negativní vliv na páteř a klouby dolních končetin. Každý běžec by proto měl věnovat pozornost výběru kvalitní obuvi s odpruženou podrážkou a běhat v měkčím terénu, v lese nebo alespoň na trávě v parku. Tvrdé asfaltové cesty představují pro běžce velké riziko přetížení svalů a kloubů.



„Mezi běžci míváme mnoho klientů se záněty Achillovy šlachy, časté bývají bolesti bederní páteře, zranění kolen nebo zhroucení klenby chodidla. Příčinou bývá špatná technika běhu a převážně městský běh po tvrdých površích. To je zásadní chyba nejenom začátečníků, ale i zkušených běžců. Ideální je běh v přírodě, na písku nebo na běžeckém oválu, kde nedochází k takovému zatížení dolních končetin,“ upozornila Iva Bílková.



Další častou chybou mnoha amatérských běžců je nedostatečný strečink před během i po něm. To má za následek zkrácení šlach, zejména dolních končetin, objevit se mohou bolesti zad i jinde v těle. „Na začátek je klíčové trochu uvolnit svaly a rozhýbat klouby. K tomu je výborná tzv. běžecká abeceda, sestava osmi cviků, která rozehřeje tělo před tréninkem a přirozeně zdokonalí techniku běhu. Je univerzální rozcvičkou nejenom pro běžce, ocení ji všichni sportovci. Po běhu by měl následovat statický strečink všech končetin a celého těla, protáhnout jen lýtka nestačí. V domácím prostředí je dobré věnovat péči chodidlům – dopřát jim masáž, promnout míčkem s bodlinkami. K celkové relaxaci přispěje horká koupel nebo (domácí) sauna,“ doporučila Iva Bílková.