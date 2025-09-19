4160 voltů a pět procent naděje. Horník přežil zásah proudem, který by zabil většinu lidí

Byl to okamžik, kdy se rutina dolu proměnila v boj o život. Při práci na stroji pod vysokým napětím zasáhla Johna elektrická energie, která vstoupila v oblasti hlavy a prošla celým tělem. Vysoké napětí nezpůsobí „jen“ popáleniny na kůži – proud si hledá cestu tkáněmi, poškozuje svaly, cévy i nervy. V Pendletonově případě šlo o devastující kombinaci: rozsáhlé popáleniny na horní části těla, otevřená poranění, otřes a krvácení do mozku. Záchranáři ho stabilizovali a lékaři uvedli do umělého spánku. Prognóza? Pět procent.
Devět dní ticha
Následující hodiny a dny rozhodovaly o všem. Devět dní kómatu, opakované resuscitace, první život zachraňující zákroky – od ošetření dýchacích cest přes stabilizaci nitrolebního tlaku až po akutní chirurgii kůže a měkkých tkání. Popáleniny 3. a 4. stupně znamenají, že byla zasažena nejen kůže, ale místy i podkoží a hlubší struktury. Chirurgové museli odstranit odumřelé tkáně a postupně překrývat rány štěpy a laloky. Následovaly desítky převazů a operací, bolest, která se nedá popsat, a dlouhé hodiny práce fyzioterapeutů, aby se svaly znovu naučily hýbat a jizvy co nejméně omezovaly.
Když se John po devíti dnech probral, čekal ho jiný svět. Tělo neslo mapu jizev, pohyb byl nejistý, paměť i pozornost ovlivněné traumatem a následným krvácením. Zranění zasáhlo i obličej a uši; některé části bylo nutné rekonstruovat, jinde pomohla protetika. Základní úkony se učily znovu: sednout si, vstát, ujít pár kroků, zvednout ruku. Rehabilitace u podobných úrazů není sprint, ale dlouhá cesta – střídají se období pokroku s obdobími stagnace a bolesti. Zásadní roli hraje rodina: partnerka, která slyšela onu větu o „pěti procentech“, děti, které poprvé vidí tátu jinak, ale pořád svého.
Jizvy jako mapa druhé šance
Pendleton dnes svůj příběh sdílí. Ne jako senzaci, ale jako varování a naději. Mluví o tom, jak vypadá reálné zotavování – bez filtrových efektů, zato s každodenní disciplínou. Otevřeně ukazuje jizvy i komplikace, které si laik často neuvědomí: omezení hybnosti kvůli stažené kůži, citlivost na teplotu, chronickou únavu či zhoršenou jemnou motoriku. Zároveň ukazuje, co dává sílu: smysl (prevence pracovních úrazů), komunita (kolegové, kteří prošli něčím podobným) a rodina, která drží.
Bezpečnost není formalita
Úrazy elektrickým proudem patří v průmyslu k nejzávažnějším. Někdy vypadají navenek „menší“, než ve skutečnosti jsou: proud spálí tkáně zevnitř, cesty po těle se uzavírají hluboko pod kůží. Právě rychlý zásah, adekvátní transport a specializovaná popáleninová péče rozhodují o šanci přežít i o kvalitě života po zranění. Pendletonův „zázrak“ nestojí proti vědě – naopak na ní stojí: na protokolech první pomoci, traumatologii, mikrochirurgii, rehabilitaci a psychologické podpoře. A na něčem, co do tabulek nezapíšete: houževnatosti a trpělivosti.
Z příběhu plyne jasné poselství: bezpečnostní pravidla nejsou byrokratická šikana. Práce s vysokým napětím (a obecně v těžbě) vyžaduje nepřetržitou bdělost, kvalitní školení, ochranné pomůcky a kulturu, v níž je „zastavit a ověřit“ projev profesionality, ne slabosti. Drobná zkratka z únavy, setrvačnost „takhle to děláme vždycky“, špatně servisovaná technika – to všechno může vteřinu proměnit v životní zlom.
