Vyrážky, mokvající strupy, záněty, zarudlá kůže a velká bolest. Nemohla se skoro hýbat, zhubla 19 kilo. „Nikdo mě nevaroval. Prostě jsem si pro lék chodila do lékárny, ale ani lékárník ani dermatolog mě nevarovali, že to může být nebezpečné,“ řekla. Mast užívala 16 let. Stálo jí to zdraví a taky osobní život. „Neudělejte stejnou chybu jako já,“ varuje teď 33 letá žena ostatní.