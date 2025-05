Být dobrou mámou znamená být sama sebou, říká psycholožka Šárka Miková

Mgr. Šárka Miková Mgr. Šárka Miková je česká psycholožka, která je autorkou konceptu typologie osobnosti – u své tzv. teorie typů vychází z analytické psychologie Carla Gustava Junga a typologie MBTI. Tento přístup pomáhá porozumět vrozeným osobnostním nastavením dětí i dospělých a zohlednit je v každodenním životě. Šárka Miková vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Mezi její publikace patří knihy jako Nejsou stejné (Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě), Ani mámy nejsou stejné (Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít) a nejnovější knihy Milovat nestačí. Spravuje web

www.teorietypu.cz, který slouží jako zdroj informací o typologii osobnosti a jejím praktickém využití. Miková je matkou tří dětí a ve volném čase se věnuje triatlonu.

Kolikrát jste si v duchu řekly: „Ona to má všechno pod kontrolou. Všechno stíhá. Je klidná. Usměvavá. A já jsem úplně vyčerpaná.“ Takové myšlenky přicházejí nenápadně – třeba když na Instagramu vidíte fotku usměvavé mámy s dětmi na výletě nebo když sousedka mluví o tom, jak její dítko spinká celou noc. Zatímco vy jste za poslední měsíc neprospala víc než čtyři hodiny v kuse.

Srovnávání s ostatními je přirozené – náš mozek ho dělá automaticky, často nevědomky. Ale je také velmi zrádné.

„Nemůžeme nevidět rozdíly v tom, jak jiné matky se svými dětmi mluví, čím je krmí, jak reagují na jejich pláč, jak jsou nebo nejsou důsledné, za co děti chválí, za co se na ně zlobí. Podvědomě si říkáme, že když to ona dělá jinak, asi to znamená, že jedna z nás to dělá špatně,“ upozorňuje psycholožka. Pravda je ale taková, že ani jedna to nemusí dělat „špatně“. Děláme to prostě po svém – a když to funguje nám a našim dětem, je to v pořádku.

Každá máme jiný styl. Někdo miluje organizaci a režim, jiný potřebuje volnost. Některé maminky jsou empatické a pečující, jiné analytické a racionální. Některé maminky naplňuje péče o domácnost, jiné se raději věnují intelektuálnímu rozvoji dětí. Další maminky se do svých dětí přirozeně vciťují, jiné se snaží dítěti logicky vysvětlit, že jeho emoce nikam nevedou. Některé mámy se ochotně pouštějí s dětmi do dobrodružných akcí, ale je pro ně těžké fungovat v režimu. Jiné zase režim přirozeně nastavují, ale jejich děti se s ním nějak nechtějí smířit.

Naše vrozené potřeby nejsou stejné. Na něco máme „nastavený mozek“ a jde nám to snadno, dává nám to smysl, těší nás to. Jiné činnosti jsou pro nás přirozeně vysilující. „Škála mateřských povinností je opravdu pestrá, není možné se ztotožňovat se vším. Je ovšem dobré vědět, co je nám přirozené a co není. Snadněji se pak vyrovnáme s tím, že něco nás nebaví a něco naopak vyčerpává. Zkrátka si uvědomíme, že takové, jaké jsme, jsme v pořádku,“ ujišťuje odbornice.