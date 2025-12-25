Narodila se jako Linda Nemejovská ve druhém manželství své slavné matky s hercem a překladatelem Janem Nemejovským. Dětství však neměla jednoduché. Ve škole čelila šikaně a posměškům – spolužáci jí nedokázali odpustit, že je dcerou známé zpěvačky, a pomoc od učitelů se jí nedostala. Navíc se musela vyrovnat s rozvodem rodičů. Když s matkou odešla do Švýcarska, kde ta následovala svou lásku – třetího manžela doktora Josefa Havlíka – doufala v lepší život. Místo toho však obě ženy čekalo peklo: Havlík využil slavného jména Urbánkové k získání vysokých úvěrů, díky nimž matka později skončila v exekuci, bez prostředků i střechy nad hlavou. Psychicky týral i Janu, kterou slovně urážel a ponižoval. Jana musela vydržet až do osmnácti let, než se vrátila do Česka.
Jana Fabiánová, dcera legendární zpěvačky - která naučila ženy nosit brýle - zažila dětství plné šikany a rodinných krizí. Matka kvůli manželovým dluhům skončila v exekuci a sama Jana čelila toxickým vztahům a sexuálnímu napadení, které se stalo předmětem ostře sledované soudní kauzy. Jak žije dnes a proč se rozhodla nemít děti?
Setkání s predátorem a změna identity
Po návratu si změnila jméno – z Lindy se stala Jana – a rozhodla se začít nový život. S mladistvou energií se vrhla do práce i vztahů a brzy se vdala. Ve dvaadvaceti ale přišel rozvod, který ji psychicky zlomil, a Jana vyhledala pomoc psychiatra Jana Cimického. Během sezení byla sexuálně napadena. Incident ji šokoval, a přestože okamžitě volala matce, byla žádána o mlčení, protože Cimický měl „dlouhé prsty“ a riziko bylo příliš velké. „Byla to jiná doba. Kolem roku 2000 se pokusy o znásilnění často zametaly pod koberec, obzvlášť, když to dělal někdo veřejně známý. Takže jsem na policii nešla kvůli mámě,“ vysvětlila později. Až po více než dvaceti letech ho obvinila, čímž odstartovala kauzu, která u nás nemá obdoby. Další oběti se přidaly záhy a Cimický byl v roce 2024 odsouzen k pěti letům vězení a deseti letům zákazu vykonávání praxe. On však rozsudek odmítá a odvolal se.
Vrátila se kvůli nemocné mámě
Jana vyrůstala obklopená uměním – věnovala se tanci, zpěvu, klavíru, herectví i módnímu návrhářství. Po maturitě studovala germanistiku a teologii a živila se jako vizážistka, tanečnice či lektorka. Studium nakonec opustila a plně se věnovala umění. Profesionálně zpívala poprvé ve Švýcarsku. Průlom přišel vítězstvím v soutěži Rozjezdy pro hvězdy a úspěchem debutového alba Zamilovaná ničitelka. Postupně přešla od popu k jazzu, vydala několik alb a získala respekt i jako filmová a divadelní herečka. Od roku 2012 působila v USA pod jménem Yanna Fabian, kde hrála v muzikálech i činohrách, než se vrátila do Česka kvůli matčině boji s rakovinou.
Odložená svatba a nůž na krku
Domů se nevrátila sama – doprovázel ji hudební producent Dino Bos, s nímž plánovala svatbu. Ta byla dvakrát odložena a vztah se nakonec rozpadl. Jana také přiznala, že během života v USA zažila toxický vztah s mužem, který se z počátku jevil jako pozorný a láskyplný, ale stal se násilníkem a vyhrožoval jí nožem. Tato zkušenost ji přivedla k osvětě v oblasti toxických a manipulativních vztahů.
Štěstí našla jako macecha
Usadila se a pokoj našla až po boku podnikatele Petra, kterého v létě 2024 v klášteře ve Voticích pojala za manžela. Seznámili se přitom zcela obyčejně – na seznamce. Díky Petrovi Jana získala i jeho dvě děti z předchozího manželství. Sama vlastní děti neplánuje: „Je mi 46 let. To znamená, že až by dítěti bylo 10 let, mně by táhlo na 60. A já nevím, jestli by to bylo fér, mít spíše babičku než maminku,“ řekla zcela upřímně krátce po svatbě.
