Žena může sex přerušit kdykoliv a muž musí strčit penis do kalhot, říká Pavel Houdek

Nechceš smlouvu. Chceš vnímat.

Argumenty, že se z mezilidských vztahů stává byrokracie a že už „člověk pomalu musí podepisovat smlouvu“, považuje Houdek za absurdní. „Ne, opravdu žádné smlouvy nejsou potřeba. Navíc by byly i kontraproduktivní, protože co by se stalo, kdyby se vám to přestalo líbit až později?“ ptá se. Odpověď? Všechno by bylo k ničemu.

Místo papírování je třeba používat komunikaci a empatii. „Úplně stačí, když jste v posteli ten aktivnější, abyste se stále ujišťoval, že to, co se děje, je ok. Líbí se ti to? Můžu pokračovat?“ dodává. A připomíná, že není nutné to říkat doslova – člověk, který druhého vnímá, vidí a cítí, pozná souhlas i z řeči těla, výrazu nebo energie.