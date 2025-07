Sex jako základ zdraví žen? Nedostatek může vést k depresím, varuje výzkum

Jak konkrétně se může nízká frekvence sexuální aktivity promítnout do duševního zdraví ženy? Podle výzkumu publikovaného v The Journal of Sexual Medicine vykazují ženy, které mají sex méně než 11krát ročně, až o 37 % vyšší výskyt depresivních příznaků. Nejde přitom o výkyvy nálad. I po zohlednění věku, zdraví nebo příjmu zůstává souvislost silná. „Intimní kontakt je komplexní potřeba. Týká se těla, emocí i vztahu. Když dlouhodobě chybí, není divu, že se to promítá do psychiky,“ popisuje MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM, primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu.