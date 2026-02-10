Život nabízí obrovské množství různých poprvé. A nikdy není pozdě jakékoli z nich zkusit. Blížící se Valentýn 14. února je skvělou příležitostí poprvé navštívit prodejnu s erotickými pomůckami.
Poprvé do sexshopu: Proč může být návštěva intimního butiku příjemným zážitkem pro každou ženu i pár
Návštěva obchodu s intimními pomůckami nemusí být trapná ani odvážná mise za hranou komfortu. Pražský butik Intimity ukazuje, že erotika může mít podobu jemného designu, klidné atmosféry a otevřeného rozhovoru bez studu. Se sexuální koučkou přinášíme tipy, jak první nákup zvládnout s lehkostí – a třeba z něj udělat společný zážitek, který vztah spíš otevře, než zaskočí.
V Česku jsou takové obchody leckdy vnímané jako něco nemravného, Butik Intimity v centru Prahy se rozhodl s tím bojovat. Jeho prostředí i zboží působí něžně, kvalitně a hravě, a tak jsme se rozhodli ho navštívit, a ještě vám za pomoci sexuální koučky poradit, jak si první nákupy intimních hraček užít a nestydět se. Intimity najdete v Benediktské ulici, mimo rušnou hlavní třídu. Musíte dobře hledat. Zvenčí je totiž nenápadný, nečekejte žádné typické svůdné fotky v nadživotní velikosti a křiklavých barvách.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Neuvěřitelné vynálezy pro potěšení: Kuriózní erotické pomůcky z historie
A ty vás nečekají ani vevnitř. Butik funguje už třináct let a jeden z jeho majitelů Martin Ráž od začátku říká, že cílem nebylo otevřít další sexshop, ale změnit to, jak o intimních pomůckách přemýšlíme. „Trh v Česku je plný prodejen, které míří na úplně jinou cílovou skupinu. My jsme chtěli vytvořit místo, kam se lidé nebudou bát vstoupit. Kde se nebudou ostýchat se zeptat,“ vysvětluje. Podle něj hraje obrovskou roli prostředí: „Když je prostor krásný, jemný a klidný, stud se rozpustí mnohem rychleji.“
Interiér tomu odpovídá. Bílé a pastelové tóny, dřevo, příjemné materiály, vlídné a lichotící světlo. Motýli zavěšení pod stropem působí hravě a mají evokovat lehké šimrání, vzrušení, pohyb. Dominantou prodejny je velká postel s rozvěšeným erotickým spodním prádlem, po stěnách najdete poličky s hračkami, pomůckami i mileneckou kosmetikou.
VIDEO: Čeká vás na Valentýna první návštěva erotického obchodu? Poradíme vám, jak na ni
Přepadla-li vás snad z první návštěvy erotického obchodu tréma, spadne z vás okamžitě, jak otevřete dveře. Čeká na vás milá asistentka prodeje, která se dokáže vcítit do mírné nervozity. Nabídne vám kávu, nechá vás se rozhlédnout a pomůže se zorientovat v nabídce. „Kromě samotné prezentace velmi pečlivě sestavujeme nabídku sortimentu tak, aby kombinoval módu, ženskost, techniku, luxusní styling a design,“ říká k produktům majitel Martin Ráž.
Díky vysoké kvalitě často přicházejí páry poprvé právě do intimity. Ne vždycky si jsou partneři jistí, jestli je to normální a jak vůbec postupovat. Sexuální koučka Zuzana Kacvinská, která se tématu dlouhodobě věnuje, to popisuje jednoduše: „V naší společnosti jsou erotické pomůcky pořád vnímané jako něco nemravného. Jako něco, co by spokojený pár vlastně neměl potřebovat.“ Podle ní se k tomu přidává ostych a pocit nepatřičnosti a někdy i špatná zkušenost z jiných obchodů, kde se člověka hned u dveří někdo vyptává, co přesně chce.
Právě proto doporučuje vybírat místo, které je páru sympatické už na první pohled. „Klidně podle fotek nebo doporučení online. A prostě to zkusit,“ říká. Bez tlaku, bez očekávání, že si hned něco odnesou. Už samotná návštěva může být zkušenost.
Zajímavé je, že když jde pár společně, tréma se často zmenší. „Samozřejmě může jít každý zvlášť, pokud je mu to příjemnější. Ale když přijdou partneři spolu, často se méně stydí. A taková zkušenost je může i víc stmelit a otevřít témata, o kterých se doma těžko mluví,“ dodává Zuzana.
To je moment, který se v prostoru intimity opakuje. Lidé se ptají. Dívají se. Sahají na materiály. Zjišťují, že to, co je na obalu, nemusí být nutně návod k použití, ale spíš pozvánka k rozhovoru. Často zaznívá, že nejde ani tak o konkrétní pomůcku, ale o to, co se mezi partnery otevře cestou k jejímu výběru. Martin to potvrzuje z praxe: „Chceme, aby si lidé mohli všechno v klidu prohlédnout, osahat, zeptat se. Aby neodcházeli zklamaní jako často po nákupu na internetu.“ Podle něj je důležité, že personál netlačí. Je k dispozici, ale nechává prostor.
TIP REDAKCE: Před samotnou návštěvou si zkuste otevřít webové stránky a podívat se, co by vás mohlo zajímat nejvíc a co naopak chcete z intimních chvilek rovnou vyloučit. U Zuzany Kacvinské na webu pak najdete i seznam různých erotických praktik, které vás ke správnému výběru mohou inspirovat a také navnadit.
Zdroj: Autorský článek