"Ať vám to platí starej, když vám neumí udělat haranta," řvala doktorka na pacientku

„Táhněte do prde*e!“ křičí ve videu Galambošová. „Prosím? Já mám táhnout do prde*e, paní doktorko?“ nechápala celou situaci pacientka. „Přesně tak. Je mi to u prde*e. Táhněte do prde*e! Teď hned. Mám toho plný zuby! Okamžitě z mého prostoru vypadněte,“ zní na záznamu. Když se pacientka ohradila s tím, že bude záležitost řešit, celá věc ještě eskalovala. „Vy si myslíte, že pojeba*ý vaše práva pacientů někoho zajímají? Vy mě vydíráte žádankama?“ ječela lékařka. „Vypadněte. Fakt vypadněte. Moje nervy skončily. Laskavě si vemte svoje boty a táhněte z ordinace, kterou já si platím. A vaši imunologii ať platí váš starej, kterej vám neumí udělat haranta. Jo? Táhněte do prd*le. Mám toho plný zuby. Co si myslíte?“