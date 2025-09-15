Z deníku kartářky: Jelen. Posel úlevy, klidu, míru a nových začátků

Dnešní příběh bude hodně osobní, ale ráda bych ho s vámi sdílela. Na Tarotu mě baví, že pracuje se symboly a energiemi, které karty odhalují. Mám dceru, teď jí je devatenáct, a naši kočku Ester, která byla součástí naší rodiny od doby, kdy dcera byla ještě malé dítě. Ester byla pro ni jako sestra – spaly spolu v posteli, hrály si, sdílely tajemství. Vyrůstala s tou chlupatou šedou kouličkou, která jí pomáhala překonávat školní starosti i první lásky. Ale teď, po patnácti letech, Ester stárla. Její ledviny selhávaly, trpěla bolestmi, odmítala jíst a veterinář nám řekl, že je čas. Museli jsme ji nechat uspat, aby netrpěla. Byl to jeden z nejtěžších dní našeho života.
Reklama
Dcera to nesla strašně těžce. Plakala celé dny, odmítala jíst, schovávala se ve svém pokoji s Esterčinými hračkami. Jednoho večera, když jsem ji přišla utěšit, se na mě podívala těma velkýma, zarudlýma očima a zašeptala: „Mami, prosím, podívej se do karet. Řekni mi, jestli Ester ještě pořád se mnou je. Jestli mi může dát nějaké znamení, že je v pořádku a že na mě dohlíží.“
Zaváhala jsem. Nerada vykládám karty rodině. Je to příliš osobní, příliš blízko. Energie se může zamotat, emoce zkreslit výklad. „Zlato, víš, že to nedělám pro blízké. Karty jsou pro cizí, pro ty, kdo potřebují odstup,“ řekla jsem jemně. Ale viděla jsem v jejích očích tu zoufalou touhu po naději. Nakonec jsem svolila. „Dobře, ale jen tentokrát. A slib mi, že to přijmeš tak, jak to přijde.“
Rozložila jsem karty na stole v našem malém obývacím pokoji, kde voněla šalvěj a svíčky. Zamíchala jsem balíček, soustředila se na otázku: Jestli Ester může dát dceři znamení, že je stále s ní. První karta – Král mečů – ukázala sílu a ochranu. Pak přišla Kolo osudu, symbol změny a cyklů. Ale pak… na třetí kartě se objevily parohy. Byl to Král pohárů, ale s detailem, který mě zaujal: v pozadí se rýsovaly parohy jelena. A pak další – Deset pohárů, kde v lese stál jelen. Opakující se motiv. Parohy, které symbolizují regeneraci, znovuzrození, cykly života. „Vidím zvíře,“ zašeptala jsem. „Jelena. Opakuje se. Ester ti možná pošle znamení skrz jelena – symbol, že život pokračuje, že se vrací v nových formách.“
Reklama
Podívala se na mě skepticky, ale v očích jí zasvitla jiskra naděje. „Jelena? Proč zrovna to?“ zeptala se. Usmála jsem se. „Karty ne vždy vysvětlují proč. Jen ukazují cestu.“
A pak to začalo. Další den jsme se dívaly na seriál, který milujeme – najednou v jedné epizodě, kterou jsme viděly už stokrát, se objevil jelen v lese. „Mami, tam nikdy jelen nebyl!“ vykřikla překvapeně. Pak na TikToku – scrollovala feed a najednou video o jelenovi v zasněženém lese, pak další o záchraně jelena. Ve hře, kterou hraje na mobilu – fantasy RPG, kde nikdy žádní jeleni nebyli – najednou update a v lese se objevil jelen jako nový NPC. „To není možné,“ mumlala, ale usmívala se.
Když jsem otočila list v kalendáři, na zářijovém obrázku byl jelen s parohy v podzimním lese. A vrcholem bylo, když jsme volaly babičce. Řekly jsme jí o výkladu, o tom jelením motivu. Babička se zasmála, ale pak zvážněla. „To je divné, holky. Dnes jsem si vzala antistresové omalovánky, abych se uvolnila. A nevím proč, ale vybrala jsem si stránku s jeleny. Parohy mi připadaly tak složité, nikdy bych si to nevybrala, ale něco mě k tomu táhlo. A teď mi říkáte tohle?“
Rozplakaly jsme se, ale tentokrát to byly slzy úlevy. Objaly jsme se a zašeptala mi: „Díky, mami. Ester na mě dohlíží a je jí už dobře. Vím to.“ Věci mezi nebem a zemí existují!
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
Mohlo by vás zajímat
Reklama