Nejstarší dcera Kamila se narodila v roce 1975 z Bolkova prvního manželství se Stanislavou Polívkovou. Vztah se však zanedlouho rozpadl – herec se nikdy netajil svou slabostí pro něžné pohlaví. Polívka má celkem tři syny a tři dcery: po Kamile následovala Anna s herečkou Evelynou Steimarovou, syn Vladimír se narodil ve vztahu s Francouzkou Chantal Poullain a nejmladší Jana, Antonín a Mariana pocházejí z manželství s Marcelou Černou.
Tajemná dcera Bolka Polívky: Kamila Polívková bojuje se vzácnou nemocí a slávu odmítá
Bolek Polívka – jméno, které není třeba dlouze představovat. Charismatický herec a komik je otcem šesti dětí, které se kvůli jeho profesi od dětství pohybují v mediálním světě. Až na jednu výjimku – Kamilu. Kdo je Polívkova první dcera a proč se dobrovolně drží mimo pozornost?
Chantal smrdí!
Ač zakotvil až u poslední partnerky, o všechny své děti se vždy staral a dodnes mezi všemi panuje láskyplné pouto. O tom svědčí i jeho známá historka: „Když byly obě holky malé, byli jsme už se Chantal. Vzpomínám si, jak vzala poprvé na klín čtyřletou Kamilku, a ta se na mě podívala a řekla: „Ona smrdí!“ směje se Polívka s odkazem na situaci, kterou Chantal prý vzala s nadhledem a smíchem. Své potomky také rád a otevřeně chválí. „Ze svých dětí jsem nadšený, někdy mi to až vhání slzy do očí,“ přiznal. Stejně tak jim nevymlouval ani herecké ambice: „Když na to mají chuť, ať si to zkusí. Oni si nabijí držku, ne já.“
Proč nechtěla před kamery
A zatímco její sourozenci Anna a Vladimír a už i Jan jsou v českém divadle i filmu známé tváře, Kamila od dětství věděla, že herecká dráha pro ni není. „Pozornost, která se na mě soustředí v jakékoliv životní situaci, mi není příjemná… nejsem pro herectví,“ říká. To ovšem neznamená, že by se vyhýbala uměleckému prostředí. Naopak – jen si našla vlastní cestu. Fascinoval ji proces vzniku inscenace, a tak se začala věnovat scénografii a tvorbě kostýmů. Vypracovala se na uznávanou výtvarnici a později i režisérku, jejíž práce byla oceněna nejen v Česku, ale také v zahraničí, například ve vídeňském Burgtheatru. Veřejnosti se ale stále vyhýbá. „Víte, já si myslím, že lidé nemusejí znát moje soukromí. Nevím, proč by měl někdo číst o mém osobním životě, o mém dětství…“ myslí si.
Srostlá s Brnem
Kamila vždy dbala na to, aby lidé vnímali její práci, nikoli slavné příjmení. Studovala na JAMU v Brně, se kterým má dodnes silné pouto. „S Brnem jsem srostlá,“ říká brněnská rodačka, i když nyní žije převážně v Praze. Kromě kostýmní tvorby se věnuje i režii a působí jako respektovaná tvůrčí osobnost české divadelní scény. S nadsázkou o sobě říká: „Spíš se vidím jako inspirátorka dění, partnerka herců a rozehrávačka situací než jako klasická režisérka.“
Výjimečný vzhled a život s vitiligem
Pozornost vzbuzuje i její jedinečný vzhled. Kamila trpí vzácnou kožní poruchou vitiligo, která způsobuje ztrátu pigmentu. Prvním výrazným příznakem bylo bílé obočí, které se v dětství snažila maskovat barvením. „Mám vitiligo. Začalo to v dětství a postupně se rozšiřovalo. Dřív jsem si obočí barvila, ale když zbělelo celé, přestalo mě to bavit,“ popsala. Dnes svou odlišnost bere jako přirozenou součást sebe sama.