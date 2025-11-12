Noc plnou hrůzy, kdy se bála o život jednoho z nejbližších lidí prožila herečka Martina Preissová. Tím, kdo byl ve vážném stavu, byl její manžel, také herec – Martin Preiss. Toho skolila na první pohled obyčejná viróza, která se ale během několika hodin proměnila v něco daleko závažnějšího.
Noc plnou hrůzy, kdy se bála o život jednoho z nejbližších lidí prožila herečka Martina Preissová. Tím, kdo byl ve vážném stavu, byl její manžel, také herec – Martin Preiss. Toho skolila na první pohled obyčejná viróza, která se ale během několika hodin proměnila v něco daleko závažnějšího.