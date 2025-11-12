13. 11. Tibor
Martina Preissová si v duchu připravovala pohřeb vlastního manžela

Martin Preiss, Martina Preissová
Martina Preissová a Martin Preiss Foto: Profimedia
Martina Preissová a Martin Preiss
Martina Preissová a Martin Preiss Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Martina Preissová stojí už desítky let věrně po boku svého muže, herce Martina Preisse. Nedávno si ale prošla velkým stresem, kdy dokonce myslela na to nejhorší.

Noc plnou hrůzy, kdy se bála o život jednoho z nejbližších lidí prožila herečka Martina Preissová. Tím, kdo byl ve vážném stavu, byl její manžel, také herec Martin Preiss. Toho skolila na první pohled obyčejná viróza, která se ale během několika hodin proměnila v něco daleko závažnějšího.

„Můj manžel ochořel během čtyřiadvaceti hodin takovou virózou, kdy upadl až do komatického stavu. Hýkal. Nevstával z postele,“ popsala Preissová dramatické chvíle v nejnovějším díle pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Bezmocné sezení u jeho lůžka ji přivedlo až k těm nejčernějším myšlenkám. „Když konečně usnul, seděla jsem v kuchyni a přemýšlela, co by nastalo, kdyby umřel,“ svěřila se otevřeně. „Došlo to tak daleko, že jsem uvažovala, že budeme muset jít koupit nový oblek, protože má jen světlé. A taky jsem přemýšlela, kam s ním, protože on chce do moře,“ prozradila manželovo přání.

Jeho stav se naštěstí rychle zlepšil, ale Preissová se přesto rozhodla, že témata, nad kterými přemýšlela během bezesné noci, se svým životním partnerem probere. „Během té noci vyvstalo moc otázek, na které jsem se ho, když se ráno probudil, zeptala. Kam chce, co chce zahrát,“ řekla s tím, že i ona mu sdělila, jak by si představovala uspořádání svých věcí v případě smrti. A s manželem probrala i to místo, kde by chtěl rozprášit do moře. „Bude to asi Jugoška. Ale spojit to s dovolenou mi nepřijde úplně fér, to bych tam musela jet asi sólo,“ dodala s humorem. 

Nebylo to ale poprvé, co se bála o partnerův život. Před lety byl totiž Preiss závislý na alkoholu a léčil se s těžkými depresemi. V jedné zvláště vyhrocené situaci odešel z domova a sdělil svůj úmysl sáhnout si na život. Naštěstí k ničemu takovému nedošlo a následná hospitalizace na psychiatrii mu velmi pomohla. 

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: 7 pádů Honzy Dědka

